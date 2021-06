Sky o Rai 1? Dove vedere Galles-Svizzera streaming gratis e diretta tv in chiaro, Euro 2020

DOVE VEDERE GALLES-SVIZZERA IN DIRETTA TV IN CHIARO E IN STREAMING GRATIS – Comincia anche l’Europeo delle altre due squadre inserite nel Gruppo A dell’Italia, oltre alla Turchia: si tratta di Galles e Svizzera. Il Galles, nonostante la presenza di Bale e Ramsey e il precedente di un ottimo Europeo nel 2016 (dove arrivò in semifinale), parte sfavorito nel raggruppamento. La Svizzera di Vladimir Petkovic, invece, sembra candidata a giocarsi un posto con Turchia e Italia, con gli Azzurri chiaramente favoriti per il primo posto. Gli elvetici, dunque, non dovranno sbagliare la prima sfida del torneo, per coltivare le proprie speranze di accesso agli ottavi. I gallesi di Robert Page però non gliela daranno vinta così facilmente: ecco dove vedere Galles Svizzera in tv e in streaming.

Quando si gioca Galles-Svizzera, Euro2020, Girone A, prima giornata

Il match Galles–Svizzera, valido per la prima giornata del Girone A di Euro 2020, avrà luogo allo Stadio Olimpico di Baku, sabato 12 giugno alle ore 15 italiane.

Precedenti Galles-Svizzera, le sfide tra i gallesi e gli svizzeri

Sono 4 i precedenti tra le due Nazionali. Il bilancio è favorevole agli elvetici, vittoriosi in 3 circostanze, mentre la selezione gallese ha trionfato una sola volta.

Probabili formazioni Galles-Svizzera, Euro2020 11 giugno 2021

Galles (4-4-2): Hennessey; Davies, Rodon, Mepham, Roberts; Morrell, Ramsey, Allen, Wilson; Bale, James.

Svizzera (3-4-1-2): Sommer; Elvedi, Schar, Akanji; Fernandes, Xhaka, Zakaria, Zuber; Shaqiri; Embolo, Seferovic.

Dove vedere Galles-Svizzera Euro2020 12 giugno, streaming gratis e diretta tv Rai 1 o Sky?

Il secondo match di Euro2020 Galles-Svizzera, in programma sabato 12 giugno 2021 alle ore 15, sarà visibile in diretta ed in chiaro su Rai 1. Il match sarà quindi anche visibile in streaming gratis su Rai Play, il servizio della Rai disponibile per pc, smartphone e tablet: basterà scaricare la app o accedere al sito ufficiale. Galles-Svizzera sarà però anche visibile su Sky, precisamente sul canale Sky Sport Uno. Inoltre, dunque, si potrà assistere alla sfida anche attraverso Sky Go, scaricando l’app del servizio disponibile su pc, tablet e smartphone.