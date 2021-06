Sky o Rai 1? Dove vedere Inghilterra Scozia Euro2020 in tv e streaming

Dove vedere Inghilterra Scozia Euro2020 in tv. Una sfida dal sapore britannico. Da una parte l’Inghilterra, forte della vittoria sulla Croazia, diretta rivale al primo posto del girone. Agli inglesi una vittoria garantirebbe l’aritmetica qualificazione alla fase finale dell’Europeo. Anche se qualificarsi come prima del girone D significa affrontare la seconda del gironde di ferro F. Dall’altra parte la Scozia, che ha deluso all’esordio contro la Repubblica Ceca. Contro i non troppo simpatici cugini dell’Inghilterra si prospetta un ottimo trampolino di lancio per fare una bella figura in questa manifestazione.

Quando si gioca Inghilterra-Scozia, seconda giornata girone D

La partita tra Inghilterra-Scozia si disputerà venerdì 18 giugno 2021 alle ore 21:00, allo stadio Wembley di Londra. Le due nazionali britanniche si sono affrontate 114 volte nella loro storia, il bilancio è leggermente favorevole ai Tre Leoni, che hanno vinto 2-0 nel 1996.

Probabili formazioni: le scelte di Southgate e Clarke

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; Walker, Stones, Mings, Trippier; Phillips, Rice, Mount; Foden, Kane, Sterling. Allenatore: Gareth Southgate§

SCOZIA (3-4-2-1): Marshall; Hendry, Hanley, Cooper; O’Donnell, Armstrong, McTominay, Robertson; McGinn, Fraser; Dykes. Allenatore: Steve Clarke

Sky o Rai 1? Ecco dove vedere Inghilterra Scozia Euro2020 in diretta tv e in streaming

La partita tra Inghilterra-Scozia sarà visibile sul canale Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Football (203), con ampio post-partita sempre su Sky. In streaming, ovviamente, si potrà seguire la partita su Sky Go, scaricando la app su pc, tablet o smartphone. L’incontro sarà possibile seguirlo anche su Now Tv, acquistando uno dei pacchetti appositi che trasmettono gli Europei di calcio 2021. La piattaforma è scaricabile su qualsiasi dispositivo mobile, smartphone, Tablet e Smart tv, basta dotarsi di una buona connessione a Internet. Il match sarà visibile anche in chiaro su Rai 1, primo canale del digitale terrestre. La diretta inizierà alle ore 20:30. Inghilterra-Scozia si potrà seguire anche su Rai Play, servizio streaming gratuito scaricabile su qualunque dispositivo.