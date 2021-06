Sky o Rai 1? Dove vedere Scozia-Repubblica Ceca streaming gratis e diretta tv in chiaro, Euro 2020

DOVE VEDERE SCOZIA-REPUBBLICA CECA IN DIRETTA TV IN CHIARO E IN STREAMING GRATIS? – In uno dei gironi più duri di questo Europeo, il Girone D, si sfidano Scozia e Repubblica Ceca, le due Nazionali decisamente sfavorite in questo raggruppamento. Infatti, Inghilterra e Croazia partono molto più avanti, almeno nei pronostici. Il match di lunedì, dunque, diventa fondamentale per entrambe la compagini: vincere può significare mettersi dietro una delle due big almeno per il primo turno, mentre il pareggio o la sconfitta rischierebbero di condannare entrambe fin dall’inizio. Si preannuncia un match molto agguerrito: ecco dove vedere Scozia Repubblica Ceca in tv e in streaming.

Quando si gioca Scozia-Repubblica Ceca, Euro2020, Girone D, prima giornata

Il match Scozia–Repubblica Ceca, valido per la prima giornata del Girone D di Euro 2020, avrà luogo allo Stadio Hampden Park di Glasgow, lunedì 14 giugno alle ore 15 italiane.

Precedenti Scozia-Repubblica Ceca, le sfide tra scozzesi e cechi

Sono 4 i precedenti tra le due Nazionali, come riporta il sito della UEFA. Il bilancio è decisamente favorevole ai cechi, vittoriosi in 3 circostanze, mentre completa lo score un pareggio. Alcuna vittoria, dunque, per gli anglosassoni.

Probabili formazioni Scozia-Repubblica Ceca, Euro2020 14 giugno 2021

Scozia (4-3-3): Gordon; Tierney, Hanley, Cooper, Robertson; Armstrong, McTominay, McGinn; Christie, Forrest, Fraser.

Repubblica Ceca (4-4-2): Vaclik; Coufal, Celustka, Kalas, Kaderabek; Jankto, Barak, Soucek, Darida; Vydra, Schick.

Dove vedere Scozia-Repubblica Ceca Euro2020 14 giugno, streaming gratis e diretta tv Rai 1 o Sky?

Il match di Euro2020 Scozia-Repubblica Ceca, in programma lunedì 14 giugno 2021 alle ore 15, NON sarà visibile in diretta ed in chiaro su Rai 1. Galles-Svizzera sarà però visibile su Sky, precisamente sul canale Sky Sport Uno. Inoltre, dunque, si potrà assistere alla sfida anche attraverso Sky Go, scaricando l’app del servizio disponibile su pc, tablet e smartphone.