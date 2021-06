Sky o Rai? Dove vedere Danimarca Finlandia Euro2020 in diretta tv

Dove vedere Danimarca Finlandia Euro2020. Gli Europei sono alle porte e il girone B si apre con una sfida dal sapore scandinavo. Da una parte la Danimarca, squadra solida che è pronta a sorprendere tutti. Vista la sfida tra Belgio e Russia, i danesi sono obbligati a vincere per portarsi in una posizione favorevole in vista della qualificazione alla fase finale. Dall’altra parte la Finlandia, il mistero del girone B. Partono come cenerentola del gruppo ma, vista la possibilità di andare avanti come una delle migliori terze, non li darei sconfitti in partenza. Qualche elemento buono in rosa lo hanno, per questo motivo potrebbero sorprendere.

Quando si gioca Danimarca-Finlandia, prima giornata girone B

La partita tra Danimarca-Finlandia si giocherà sabato 12 giugno 2021 alle ore 18:00, allo stadio Parken di Copenaghen. I precedenti tra le due nazionali sono due. In entrambi i casi, la Danimarca ha battuto i rivali per 1-0.

Probabili formazioni: le scelte di Hjulmand e Kanerva

DANIMARCA (4-2-3-1): Schmeichel; Wass, Kjaer, Vestrgaard, Maehle; Hojbjerg, Delaney; Poulsen, Eriksen, Skov Olsen; Braithwaite. Allenatore: Kasper Hjulmand

FINLANDIA (5-3-2): Joronen, Alho, Ivanov, Toivo, Vaisanen, Uronen, Valakari, Sparv, Lappalainen, Pukki, Pohjanpalo. Allenatore: Markku Kanerva

Sky o Rai? Ecco dove vedere Danimarca Finlandia Euro2020 in chiaro e in streaming

Il match tra Danimarca-Finlandia sarà visibile in diretta esclusiva solo su Sky: non sarà quindi disponibile la trasmissione in chiaro sulla Rai. La partita sarà visibile sul canale Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Football (203), con ampio post-partita sempre su Sky. In streaming, ovviamente, si potrà seguire la partita su Sky Go, scaricando la app su pc, tablet o smartphone. L’incontro sarà possibile seguirlo anche su Now Tv, acquistando uno dei pacchetti appositi che trasmettono gli Europei di calcio 2021. La piattaforma è scaricabile su qualsiasi dispositivo mobile, smartphone, Tablet e Smart tv, basta dotarsi di una buona connessione a Internet.