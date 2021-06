Svezia-Polonia streaming e diretta tv Rai? Dove vedere Euro 2020

Il match Svezia-Polonia, valido per il terzo turno del gruppo E di Euro 2020, si gioca oggi mercoledì 23 giugno alle ore 18 nella Gazprom Arena di San Pietroburgo. Gli svedesi sono già sicuri con 4 punti di un posto negli ottavi di finale ma hanno l’obiettivo di chiudere al primo posto nel girone. Inizio deludente per i polacchi che con un solo punto in due gare devono solo vincere per andare avanti nella competizione.



Le probabili formazioni di Svezia-Polonia Euro 2020

SVEZIA (4-4-2): Olsen; Lustig, Lindelöf, Danielson, Augustinsson; S. Larsson, Olsson, Ekdal, Forsberg; Berg, Isak.

POLONIA (3-5-2): Szczęsny; Bereszyński, Bednarek, Glik; Jóźwiak, Klich, Krychowiak, Zieliński, Puchacz; Lewandowski, Świderski.

https://www.youtube.com/watch?v=DXpFgYPYPy0

Dove vedere Svezia-Polonia Europei 2021, streaming gratis Sky Go e diretta tv in chiaro Euro 2020?

Il match Svezia-Polonia sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Football e Sky Sport 251. Gli abbonati alla pay tv potranno seguire la sfida di San Pietroburgo anche in streaming gratis in streaming su Sky Go, piattaforma disponibile su pc, mobile e tablet tramite app da scaricare. È possibile vedere la partita in diretta streaming anche su Now Tv, piattaforma internet di Sky che offre la possibilità, anche ai non abbonati, di acquistare ticket giornalieri, settimanali o mensili per seguire il grande calcio. Per farlo basta registrarsi al servizio e possedere una buona connessione. La sfida non sarà trasmesso in chiaro su Rai 1 e in diretta streaming su Rai Play.