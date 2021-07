E’ allarme Covid-19 a Coverciano, Azzurri blindati per evitare problemi con la finale degli Europei contro l’Inghilterra prevista per domenica.

Ritorno l’incubo Covid-19 sulla Nazionale italiana, nelle ultime ore è scattato un allarme dovuto alla posititivà di tre giornalisti al seguito della Nazionale. La paura di un focolaio mette ombra su tutto lo staff, anche se non dovrebbero esserci rischi per giocatori e staff sportivo intorno. I giocatori sono tutti vaccinati e non hanno contatti stretti con i giornalisti. In ogni caso la Nazionale è stata blindata per evitare problemi in vista della finale di domenica 11 luglio a Wembley.

La notizia della positività al Covid-19 di queste persone è arrivata in seguito ai tamponi fatti dopo Italia-Spagna, giocata a Wembley martedì 6 luglio. Intanto i due giornalisti sono rimasti in Inghilterra, un terzo era invece rientrato già a Coverciano. Proprio per la presenza di quest’ultimo è scattato l’allarme. Si attendono comunicazioni in merito alla consueta conferenza stampa prevista oggi, potrebbe essere fatta da remoto per sicurezza oppure annullata in attesa di una riorganizzazione.

Al momento tutto l’ambiente è stato sanificato nell’immediato. Si spera di scongiurare un focolaio simile a quello vissuto lo scorso mese di marzo. Ma, considerando la vaccinazione e i pochi contatti con membri esterni, la situazione dovrebbe rimanere sotto controllo.