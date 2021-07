DOVE VEDERE REPUBBLICA CECA-DANIMARCA – EUROPEI –

Per la seconda giornata dei quarti di finale degli Europei andrà in scena Repubblica Ceca-Danimarca, all’Olympic Stadium di Baku. Il fischio d’inizio è previsto per sabato 3 luglio 2021 alle ore 18. L’arbitro di gara sarà l’olandese Kuipers.

La Repubblica Ceca nella fase a gironi, nel suo Gruppo D, si è qualificata al terzo posto, ottenendo soltanto una vittoria, contro la Scozia (2-0); un pareggio contro la Croazia (1-1) e una sconfitta contro i favoriti degli Europei, l’Inghilterra (1-0). Agli ottavi la formazione di Jaroslav Šilhavý si ritrova contro l’Olanda. Inaspettatamente la Repubblica Ceca mette KO gli Oranges e passa storicamente ai quarti. In gol Holes e Schick.

La Danimarca, con una vittoria e due sconfitte, ma grazie alla differenza reti, passa il turno della fase a gironi, nel Gruppo B, con soli 3 punti. L’unico successo dei biancorossi arriva solo all’ultima giornata, contro la Russia, vincendo 4-1. Le altre due gare sono due sconfitte: 2-1 contro il Belgio e 1-0 contro la Finlandia. Agli ottavi la Dinamite Danese si è ritrovata contro il Galles che ha liquidato con 4 gol. Galles-Danimarca è finita 4-0. La vincente tra le due formazioni di oggi andrà direttamente in semifinale, dove si ritroverà la vincente tra Ucraina-Inghilterra.

I precedenti tra Repubblica Ceca-Danimarca sono 25: i cechi hanno vinto ben 13 gare; 2 vittorie per la Danimarca, 10 sono i pareggi tra le due compagini.

Dove vedere Repubblica Ceca-Danimarca, streaming e diretta tv

Il quarto di finale in scena oggi a Baku tra Repubblica Ceca-Danimarca verrà trasmesso in diretta in tv da SkySport Uno, SkySport Football e SkySport 251, in chiaro su Rai 1. In più si potrà vedere in streaming su SkyGo e su RaiPlay.