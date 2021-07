Euro 2020, UEFA comunica top 11: scopriamo i 5 italiani presenti

Euro 2020 top 11 è il comunicato della UEFA, ottime notizie per gli azzurri del ct Mancini, sono 5 gli italiani presenti: da Donnarumma a Bonucci e Spinazzola, passando per Jorginho e Chiesa. Non poteva mancare l’eroe dell’Euro2020 a Wembley, Gigio Donnarumma. Sono trascorsi ben 53 anni e l’Italia torna sul tetto d’Europa. Un grande allenatore, con cuore, speranza ed estrema determinazione. Roberto Mancini porta a termine anche l’ultimo ostacolo di questo torneo, vincendo contro l’Inghilterra di Southgate.

Euro 2020 top 11: scopriamo la squadra

Scopriamo la top 11 con riconoscimento della UEFA, 5 italiani all’interno del torneo. Non poteva mancare il grande Gigio Donnarumma a difendere la porta, in difesa troviamo Kyle Walker (Inghilterra). Leonardo Bonucci, Harry Maguire (Inghilterra) terminando con Leonardo Spinazzola presente nonostante l’infortunio. Nella sezione centrocampo si presenta Jorginho, Pierre-Emile Højbjerg (Danimarca) e Pedri (Spagna). In attacco, non poteva mancare il nostro Federico Chiesa, l’interista Romelu Lukaku (Belgio) e l’inglese Raheem Sterling.

👕🙌 Introducing the official Team of the Tournament for #EURO2020 Who would be your captain? 🤔 pic.twitter.com/goGLi6qQzj — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 13, 2021

