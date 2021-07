Sempre più vicina l’ultima sfida degli Europei, ecco il nome dell’arbitro della finale tra Italia-Inghilterra. L’olandese Kuipers dirigerà la partita tra inglesi e italiani.

Europei, ecco il nome dell’arbitro della finale tra Italia-Inghilterra

L’arbitro, 48 anni, è un fischietto internazionale con molta esperienza, ma avrà l’onore di essere il primo arbitro olandese a dirigere una finale degli Europei. Un fischietto che ha gestito già diverse finali, soprattutto in Champions League ed Europa League. Per l’esattezza Kuipers ha arbitrato già 6 finali, questa sarà la settima. I precedenti: finale nel 2018 tra Olympique Marsiglia e Atlético Madrid; la finale di Champions League 2014 tra Real Madrid e Atlético Madrid; la finale di Europa League 2013 tra Benfica e Chelsea; la partita di Supercoppa Europea 2011 tra Barcellona e Porto; la finale del Campionato Europeo Under 21 2009 tra Germania e Inghilterra; e la finale del Campionato Europeo Under 17 2006 tra Repubblica Ceca e Russia.

Ad annunciare l’arbitro di Italia-Inghilterra è la Uefa con un comunicato ufficiale: “Il Comitato Arbitri UEFA ha annunciato che Björn Kuipers dei Paesi Bassi arbitrerà la finale di Uefa Euro2020 tra Italia e Inghilterra, che si giocherà domenica 11 luglio alle 20.00 locali (21 italiane) allo stadio di Wembley a Londra, Regno Unito”.



Kuipers verrà affiancato dagli assistenti olandesi Sander Van Roekel ed Erwin Zeistra. Carlos del Cerro Grande, spagnolo, sarà il quarto uomo. Il VAR Bastian Dankert, tedesco, insieme a Pol Van Boekel e Christian Gittelmann. Mentre l’arbitro di riserva sarà Juan Carlos Yuste Jimenez.

Grande attesa per il match finale di questi Europei 2020 che vedranno per l’ultima sfida protagonista l’Italia di Roberto Mancini.