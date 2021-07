Europei, Inghilterra sotto accusa: in finale grazie ai favori della Uefa

Gran caos intorno agli Europei, Inghilterra sotto accusa da Belgio, Francia e Spagna. Domani 11 luglio 2021 la Nazionale inglese sfiderà l’Italia nella gara valida come finale degli Europei; ma la squadra allenata da Southgate non ha conquistato le altre Nazionali. Non a tutti è piaciuto il percorso dell’Inghilterra a questi Euro2020.

Europei, Inghilterra sotto accusa

Non solo voci di tifosi indignati perché le loro squadre sono state eliminate dalla competizione, anche i giornali e protagonisti dello sport accusano. L’Inghilterra è in finale degli Europei grazie ai favori della Uefa. Anche il quotidiano francese, L’Equipe, ha puntato il dito verso gli inglesi. Secondo il giornale transalpino, si tratta di “fact-chacking“, non solo una mano, ma più di una verso la Nazionale di calcio più antica.

Mentre in Francia si parla di “fact-chacking“, in Belgio le frecciatine arrivano direttamente dal ct dei Diavoli Rossi. Roberto Martinez ha dichiarato: “Per me l’Inghilterra è la grande favorita. Quando le partite sono ravvicinate, nella fase a eliminazione diretta, è un grande vantaggio giocare in casa”. Questo per sottolineare che i britannici hanno giocato quasi tutte le gare in casa. Gli inglesi si sono allontanati dalla propria Home soltanto per la sfida contro l’Ucraina, disputatasi all’Olimpico di Roma.

Altre accuse le hanno mosse nell’ambiente sportivo intorno alla Nazionale della Roja. In Spagna le accuse alla Uefa e alla Nazionale di Southgate sono arrivate da un programma sportivo tv, El Chiringuito, dove hanno affermato: “Ad un Paese che ha lasciato l’Unione Europea e al quale mancava soltanto il patetico aiuto di un calcio di rigore per raggiungerla”.