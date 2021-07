Italia-Spagna 0-0, risultato in diretta live della partita degli Europei

Italia-Spagna, risultato in diretta live

In diretta dal Wembley Stadium di Londra, commento live del match Italia-Spagna, valido per le semifinali degli Europei 2020. La gara verrà arbitrata dal tedesco F. Brych con fischio d’inizio alle ore 21 del 6 luglio 2021.

Gli Azzurri e le Furie rosse si giocano un posto nella finalissima di domenica 11 luglio. Per Mancini l’unico cambio rispetto al Belgio dovrebbe essere Emerson al posto dell’infortunato Spinazzola. Ciro Immobile dovrebbe essere confermato in attacco insieme a Chiesa e Insigne. La formazione italiana arriva contro la Spagna con una forte difesa, soltanto due i gol subiti (Belgio e Austria); gli iberici ne hanno subiti 5 durante tutta la competizione.

I precedenti tra le due formazioni sono numerosi, il primo risale al 1920. Una lunga storia dietro alle due compagini, le quali contano un totale di 37 incontri ufficiali: 11 vittorie a testa e 15 confronti terminati in parità.

La serata inizierà con un tributo in onore a Raffaella Carrà, scomparsa ieri, 5 luglio. Il momento dedicato alla diva italiana verrà eseguito durante il riscaldamento.

PRIMO TEMPO

43′ Riparte l’Italia da Donnarumma. Accelera Emerson

40′ Ancora fallo di Busquets. Punizione per l’Italia. Ricominciano gli azzurri da metà campo

38′ Punizione, fallo su Barella

36′ Italia verso la porta di Simon, le Furie rosse recuperano

34′ Ancora Italia, gli azzurri riprendono spazi sul campo, Spagna concede di più

33′ Occasione per l’Italia, ma Insigne controlla male la palla

32′ Olmo carica un tiro verso la porta di Donnarumma. Tiro alto

30‘ L’Italia si fa vedere verso l’area di Simon, ma il portiere gestisce bene l’azione azzurra

29‘ La Spagna riprende possesso palla a partire dalla propria metà campo con Jordi Alba

28‘ Fallo di Di Lorenzo, riparte la Spagna

27‘ Riparte l’Italia con Donnarumma che questa sera ha qualche piccola difficoltà nel controllo della palla

25‘ Spagna vicino all’1-0, ma Donnarumma salva su Dani Olmo

24‘ Eric Garcia recupera palla a centrocampo e allarga per Jordi Alba verso la porta di Donnarumma. Il portiere blocca la palla

23‘ Italia prova a pressare, la Spagna riparte con Pedri

STATISTICHE: Dopo 20 minuti di gioco il possesso palla è 70% vs 30% per la Spagna. Italia sotto il dominio degli spagnoli

21′ Occasione per l’Italia sull’incertezza del portiere Simon. Non riesce a mettere la palla in rete la Nazionale Azzurra

20′ Nuovo fallo, questa volta su Verratti

19′ Riparte l’Italia con una rimessa laterale. Di Lorenzo gestisce la palla

18′ Angolo per la Spagna. La difesa italiana allontana



16′ Fallo di Busquets su Barella. Punizione per l’Italia. Sulla palla Insigne. Buona occasione, ma Simon ferma l’azione



15′ Ancora Ferran Torres, Italia subisce il controllo delle Furie Rosse

14′ Nuova occasione con Ferran Torres, palla intercettata

12′ Grande occasione per la Spagna, il giocatore perde il controllo della palla e Barella salva gli azzurri

11‘ L’Italia sta subendo il pressing spagnolo, centrocampo della Spagna con gran possesso palla

10‘ La Spagna riesce ad inserirsi con Jordi Alba, ma la difesa Azzurra riesce a contenere gli iberici

9‘ Riparte la Spagna da una rimessa laterale. Jordi Alba prova ad inserirsi

7‘ Ferran Torres scarta con successo alcuni avversari ma poi mette troppa forza nel passaggio verso Dani Olmo

6‘ La Spagna riparte con Busquets

5‘ Tanto pressing della formazione Azzurra. Spagna in affanno

4‘ Occasione per l’Italia, gran tiro di Barella, ma era in offside

3′ Fallo su Bonucci, punizione per l’Italia



1′ Squadre pronte nella propria metà campo. Sarà la formazione di Luis Enrique a toccare la prima palla del match. Brych dà il via!

Pronti per l’inno nazionale. Si parte con quello della Spagna, poi ascolteremo quello di Mameli.

Squadre sul campo per il riscaldamento

Allo Stadio londinese ci sono 60.000 spettatori, una situazione che il mondo non era più abituato a vedere. Un momento di normalità al Wembley Stadium.

Europei, Italia-Spagna: formazioni ufficiali

Italia(4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. All. Mancini

Spagna (4-3-3): Simon; Azpilicueta, Eric Garcia, Laporte, Jordi Alba; Koke, Busquets, Pedri; Ferran Torres, Oyarzabal, Dani Olmo. All. Luis Enrique

