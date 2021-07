L’Italia vince gli Europei 2021: chi sono i top e i flop degli Azzurri

I top e i flop dell’Italia agli Europei 2021. È stata una cavalcata pazzesca e sorprendente. Nessuno venerdì 11 giugno contro la Turchia si sarebbe aspettato di vedere gli Azzurri alzare la coppa a Wembley. Forse uno si: Roberto Mancini. È grazia a lui se dopo la disfatta di non esserci qualificati ai Mondiali 2018 ora siamo sul tetto d’Europa. Dopo i festeggiamenti, è arrivato il momento di analizzare chi sono stati i top e i flop degli Azzurri.

Chi sono i Top dell’Italia agli Europei

Gianluigi Donnarumma

La giovane età e la poca esperienza a livello internazionale potevano rischiare di condizionare Gigio nelle partite che contavano. Invece è successo proprio il contrario. Più le partite si complicavano perché il livello degli avversari si alzava, più si rendeva protagonista di parate decisive per il risultato. Poi dalla semifinale sono arrivati i rigori e le sue parate sono state decisive per vincere la coppa. Da quando gioca titolare per la Nazionale italiana, in ben 31 partite non ha mai subito più di un goal. Premio come miglior giocatore di Euro2020 meritatissimo.

Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini

Sono da mettere assieme perché la loro intesa ha reso la difesa un vero e proprio muro contro gli attacchi avversari. Nonostante l’età che per entrambi avanza progressivamente, Mancini ha deciso di affidarsi a loro per l’esperienza. E la coppia di centrali ne ha da vendere, visti i tanti anni ad alti livelli con la maglia della Juventus. Quando la tensione saliva, la squadra li cercava come punti di riferimento. Più si andava avanti nel cammino, più ci si accorgeva che la loro presenza era imprescindibile. Un dato particolare sottolinea la loro grandezza: in tutto l’Europeo, nessuno dei due ha subito dribbling da un avversario o fatto un errore che ha poi concesso una chiara occasione da goal.

Jorginho

Il metronomo della Nazionale. Più palloni toccava, più l’Italia prendeva ritmo e, di conseguenza, campo. Senza di lui, la squadra non girava. Dopo essere diventato fondamentale per il Chelsea, ora lo è pure per la Nazionale. Il pallone d’oro si avvicina? Menzione d’onore: Leonardo Spinazzola, l’uomo in più della squadra. Per fortuna la vittoria finale è arrivata lo stesso, ma con lui in campo contro Spagna e Inghilterra la strada sarebbe stata più in discesa.

Chi sono i Flop dell’Italia agli Europei

Non sono dei veri e propri flop dell’Italia in questi Europei, ma di certo non sono stati presi in considerazioni per i top. Diciamo che potevano fare meglio.

Giovanni Di Lorenzo

Entrato a pieno regime tra i titolari dopo l’infortunio di Florenzi, nella fase a gironi non fa rimpiangere l’ex Psg. Ma nella fase finale, con l’ovvio innalzamento del livello degli attaccanti da marcare, è emersa tutta la sua inesperienza a giocare queste partite. Con la Spagna è stato uno dei migliori in campo, ma con Belgio e Inghilterra ha ballato e inseguito l’esterno sinistro in marcatura.

Ciro Immobile

Non ci si aspettava diventasse il capocannoniere del torneo, ma più cattiveria e freddezza sotto porta era richiesta. Il lavoro sporco, i movimenti senza palla e il sacrificio messo a disposizione dei compagni è encomiabile, ma in Serie A ci ha fatto vedere che può anche risolvere le partita.