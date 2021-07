Probabili formazioni Italia Inghilterra finale Euro2020: Mancini conferma l’11

Le probabili formazioni di Italia-Inghilterra finale Euro2020, le scelte degli allenatori: Mancini verso l’11 visto contro la Spagna, Southgate dubbi sul modulo.

Siamo arrivati all’atto conclusivo, la finale di Euro2020. Da una parte l’Italia, che ha battuto ai rigori la Spagna. Nonostante un girone non proibitivo, gli Azzurri hanno sorpreso tutti i media esteri con il loro approdo in finale. Dall’altra parte l’Inghilterra, che ha battuto ai supplementari la Danimarca con un episodio molto dubbio che ha suscitato molte polemiche. Il rigore concesso dall’arbitro per un presunto contatto su Sterling è molto dubbio. Non solo, durante l’azione c’era pure un secondo pallone in campo. Per regolamento quindi l’azione si sarebbe dovuta sospendere per poi essere ripresa una volta uscito il pallone. Infine, per non farsi mancare nulla, c’è un’ulteriore polemica poiché, mentre Kane era in procinto di calciare il rigore, un laser verde veniva puntato in faccia al Schmeichel. Alla fine però, la finale sarà Italia-Inghilterra.

Probabili formazioni di Italia Inghilterra finale Euro2020, le scelte di Mancini e Southgate

Roberto Mancini ha pochi dubbi sui titolari da schierare, vista la certa assenza di Spinazzola. Le uniche scelte del ct saranno sul modo di approcciare la partita: optare per una strategia più conservativa per sfruttare i contropiedi negli spazi che gli inglesi lasceranno oppure trovare spazi con il possesso palla, come ormai gli Azzurri ci hanno abituato. Gareth Southgate invece, è indeciso sul modulo da utilizzare. Fino agli ottavi di finale infatti, gli inglesi avevano giocato con 3-4-3, ma dai quarti contro l’Ucraina sono passati a un più offensivo 4-2-3-1. Per ora è più probabile vedere l’Inghilterra scendere in campo con una difesa a quattro, ma non è escluso un cambio di idee all’ultimo, per rinforzare il centrocampo e contrastare la fluidità di gioco degli Azzurri.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. Allenatore: Roberto Mancini

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Phillips; Saka, Mount, Sterling; Kane. Allenatore: Gareth Southgate

Italia-Inghilterra: i precedenti tra le due nazionali

La finale di Euro 2020 sarà la nona sfida in match ufficiali. Per gli scaramantici, il bilancio è nettamente a favore degli Azzurri, che hanno perso solo una volta, nel 1977. L’ultimo incontro risale alla fase a gironi dei Mondiali 2014, dove l’Italia si impose per 2-1 grazie ai goal di Marchisio e Balotelli. Entrambe le compagini però, furono eliminate subito nella prima fase, a danno di Uruguay e Costa Rica.