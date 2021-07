Sky o Rai1? Dove vedere Ucraina Inghilterra Euro2020 in tv e in streaming

Dove vedere Ucraina Inghilterra Euro2020 in tv. La competizione comincia a entrare nel vivo e siamo davanti all’ultimo quarto di finale che decreterà l’ultima semifinalista dell’Europeo. Da una parte l’Ucraina, che dopo essersi compromessa il passaggio ai gironi perdendo con l’Austria, è stata ripescata come una delle migliori terze. La fortuna sembra poi aver aiutato la squadra di Shevchenko che agli ottavi ha affrontato e battuto la Svezia ai supplementari. Dall’altra parte l’Inghilterra che, dopo aver eliminato meritatamente la Germania, si ritrova nella parte di tabellone delle sorprese, senza nessuna delle favorite. Per gli uomini di Southgate, in caso di successo con l’Ucraina, l’avversario in semifinale sarà una tra Danimarca e Repubblica Ceca. I tifosi cantano già: “It’s coming home”, ma come abbiamo già visto con Francia e Olanda, le insidie sono dietro l’angolo.

Quando si gioca Ucraina-Inghilterra, quarto di finale Euro2020

La partita tra Ucraina-Inghilterra si disputerà sabato 3 luglio 2021 alle ore 21:00, allo stadio Olimpico di Roma. Le due squadre si sono già affrontate una volta agli Europei, nella fase a gironi dell’edizione del 2012. Con Shevchenko in campo, la partita finì 1-0 per l’Inghilterra grazia al goal di Rooney.

Probabili formazioni: le scelte di Schevchenko e Southgate

UCRAINA (4-3-3): Buschchan; Karavaev, Zabarnyi, Kryvtsov, Matviyenko; Stepanenko, Sydorchuk, Zinchenko; Yarmolenko, Yaremchuk, Shaparenko. Allenatore: Andriy Schevchenko

INGHILTERRA (3-4-3): Pickford; Walker, Stones, Maguire; Trippier, Rice, Phillips, Shaw; Saka, Kane, Sterling. Allenatore: Gareth Southgate

Sky o Rai 1? Ecco dove vedere Ucraina Inghilterra quarti di finale Euro2020 in diretta tv e in streaming

La partita tra Ucraina-Inghilterra sarà visibile sul canale Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Football (203), con ampio post-partita sempre su Sky. In streaming, ovviamente, si potrà seguire la partita su Sky Go, scaricando la app su pc, tablet o smartphone. L’incontro sarà possibile seguirlo anche su Now Tv, acquistando uno dei pacchetti appositi che trasmettono gli Europei di calcio 2021. La piattaforma è scaricabile su qualsiasi dispositivo mobile, smartphone, Tablet e Smart tv, basta dotarsi di una buona connessione a Internet. Il match sarà visibile anche in chiaro su Rai 1, primo canale del digitale terrestre. La diretta inizierà alle ore 20:30. Ucraina-Inghilterra si potrà seguire anche su Rai Play, servizio streaming gratuito scaricabile su qualunque dispositivo.