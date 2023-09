Estonia-Svezia, streaming gratis e diretta tv SKY o Mediaset? Dove vedere qualificazioni Euro 2024

Presentazione e come seguire in diretta tv e streaming Estonia-Svezia, match valevole per la 5.a giornata del Gruppo F delle qualificazioni ad Euro 2024 e in programma sabato 9 settembre alle ore 20.45 a "Le Coq Arena" di Tallin e che vedrà in campo la nazionale estone e quella svedese

Sabato 9 settembre, alle ore 18, a "Le Coq Arena" di Tallin, si disputerà il match Estonia-Svezia, valevole per la 5.a giornata del Gruppo F delle qualificazioni a Euro 2024. Prima di scoprire dove vedere Estonia-Svezia in diretta tv e streaming, ecco un focus su questo match.

L'Estonia ha 1 punto (1 pareggio e 2 sconfitte) e nell'ultimo turno ha perso 0-3 contro il Belgio. La Svezia, invece, ha 3 punti (1 vittoria e 2 sconfitte) ed è reduce dalla sconfitta esterna contro l'Austria (2-0).

Estonia-Svezia, le probabili formazioni

ESTONIA(3-5-2): Hein, Pettson, Mets, Kuusk, Teniste, Poom, Kait, Miller, Sinyavsky, Sappinen, Ojamaa. C.T: Haberli.

SVEZIA(4-4-2): Olsen, Wahlqvist, Hien, Lindelof, Olsson, Svanberg, Gustafson, Ekdal, Forsberg, Kulusevski, Isak. C.T: Andersson.

Dove vedere Estonia-Svezia, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Estonia-Svezia, valevole per la 5.a giornata del Gruppo F delle qualificazioni a Euro 2024, non verrà tramesso in chiaro ma il match sarà visibile all'interno di Diretta Gol su Sky Sport Calcio (canale 202 del satellite). Mentre per chi non avesse la possibilità di guardare questo match in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now. Inoltre sarà possibile seguire il match sulle tv locali di entrambi i paesi e seguire gli aggiornamenti Live del match sulle pagine social delle due nazionali.