Macedonia del Nord-Italia: dove vedere la gara di qualificazioni EURO 2024, RAI, Sky o DAZN? Diretta TV, live streaming e probabili formazioni

Cresce l'attesa di vedere all'opera il nuovo CT della Nazionale Italiana, Luciano Spalletti. Il cammino verso le qualificazioni a EURO 2024 riprenderà dalla Macedonia del Nord, compagine che ha scritto una pagina orribile nella storia degli Azzurri. Entrambe sono a quota 3 punti. La gara si disputerà sabato 9 settembre, ore 20:45, a Skopje. Diretta TV, live streaming e probabili formazioni.

Macedonia del Nord-Italia: dove vedere la gara di qualificazioni a EURO 2024? Si giocherà alla "Todor Proeski Arena" di Skopje, con calcio d'inizio in programma sabato 9 settembre 2023, alle ore 20:45.

LUOGO SKOPJE - "Todor Proeski Arena" DATA sabato 9 settembre 2023 ORE 20:45 ARBITRO Felix Zwayer (Germania)

Macedonia del Nord-Italia, dove vedere la gara di qualificazioni EURO 2024? Diretta TV e Live Streaming

Macedonia del Nord-Italia sarà trasmessa in chiaro e in esclusiva sui canali RAI, Radiotelevisione Italiana. Sarà disponibile in:

Diretta TV: RAI 1 - Canale 1 HD e Canale 501 HD del digitale terrestre.

Live Streaming: su RaiPlay, la piattaforma di video on demand e diretta streaming della RAI che permette di guardare la gara ovunque, su smartphone, tablet e PC abilitati.

Inoltre, è possibile guardare i canali RAI del digitale terrestre anche su Sky Q, Sky Glass e My Sky.

Diretta TV: RAI RAI 1 - Canale 1 HD

RAI 1 - Canale 501 HD Diretta TV: RAI su Sky Sky Q

Sky Glass

My Sky Live Streaming: RaiPlay RaiPlay (www.raiplay.it)

Le probabili formazioni

Ecco quelle che potrebbero essere le probabili formazioni:

MACEDONIA DEL NORD

[4-2-3-1]



Probabile formazione ITALIA

[4-3-3]



Probabile formazione Stole Dimitrievski Gianluigi Donnarumma Gjoko Zajkov Giovanni Di Lorenzo Darko Velkoski Nicolò Casale Visar Musliu Alessandro Bastoni Ezgjan Alioski Federico Dimarco Jani Atanasov Nicolò Barella Arijan Ademi Bryan Cristante Eljif Elmas Sandro Tonali Enis Bardhi Federico Chiesa Aleksandar Trajkovski Ciro Immobile Bojan Miovski Mattia Zaccagni Commissario Tecnico



Blagoja Milevski Commissario Tecnico



Luciano Spalletti

Presentazione

Si riparte con Luciano Spalletti, l'uomo del terzo scudetto del Napoli che ha messo d'accordo tutti, dopo le burrascose vicende che hanno riguardato i rapporti tra la FIGC e lo stesso Mancini. Ci sarà subito da mettersi al lavoro e non saranno pochi i grattacapi per l'allenatore toscano. Nel Girone C l'Inghilterra ha staccato già tutti, con 4 vittorie su altrettante gare. L'Ucraina segue seconda a 6 lunghezze, mentre l'Italia si ritrova con 3 punti in 2 gare, di cui la prima persa proprio contro gli inglesi al "Diego Armando Maradona" di Napoli (1-2), mentre la seconda vinta con un non irresistibile 2-0 su Malta. Tutti i calciatori convocati militano in club della Serie A, tranne in 5: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Domenico Vicario (Tottenham), Sandro Tonali (Newcastle), Wilfried Gnonto (Leeds) e Nicolò Zaniolo (Aston Villa).

Ci sarebbe bisogno di tempo per trovare feeling tra CT e calciatori, oltre che assimilare i principi di gioco di Spalletti. Tempo, però, non ce n'è e occorre da subito trovare la giusta sintonia per raggiungere l'obiettivo della vittoria. Una trasferta è sempre insidiosa per chiunque e non sarà da meno la gara contro la Macedonia del Nord, abile a tenere una difesa molto chiusa e in cui sarà difficile procurarsi spazi d'attacco pericoloso. Anche per scacciare via l'orribile ricordo del marzo 2022, occorrerà servirsi di forza animo ulteriore per affrontare questa gara. Quella macedone è una squadra consolidata su un folto gruppo che sa giocare a calcio, anche contro formazioni più competitive. L'Italia, però, è sempre l'Italia, ma dovrà essere abile a dimostrare il proprio valore sul campo, l'unico giudice supremo. Tutti uniti per iniziare un altro capitolo di successi con il nuovo CT, Luciano Spalletti.