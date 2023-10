Andorra-Kosovo diretta tv in chiaro e streaming gratis, Mediaset o Sky? Dove vedere qualificazioni Euro 2024

Pausa di tutti i campionati nazionali che coincide con il doppio impegno di qualificazione per Euro 2024, Andorra-Kosovo è un match sulla carta equilibrato anche in virtù del risultato della gara di andata. Scopriamo dove poter vedere questa gara in diretta televisiva e streaming live

Andorra-Kosovo si giocherà giovedi 12 ottobre alle ore 20:45 presso l'Andorra National Stadium di Andorra. La gara è valida come settima gara delle qualificazioni per la fase finale degli Europei 2024 che si disputeranno in Germania. Scopriamo dove poter seguire in diretta televisiva oppure in streaming live questo importante incontro.

Si tratta di un match tra due nazionali inserite nel Gruppo I assieme a Svizzera, Romania, Israele e Bielorussia. Un girone che ha ormai da tempo designato le tre squadre che si lotteranno la qualificazione e che ha proprio nel Kosovo la principale delusa di queste qualificazioni. Per l'Andorra invece due pareggi che valgono moltissimi anche se non servono a schiodare gli iberici dall'ultimo posto in graduatoria.

Dove vedere Andorra-Kosovo in tv e streaming

Andorra-Kosovo si giocherà giovedi 12 ottobre alle ore 20:45 presso l'Andorra National Stadium di Andorra. La gara sarà visibile su Sky, che trasmetterà tutte le gare dei gironi di qualificazione ad Euro 2024.

Sarà necessario sintonizzarsi sui canali di Sky Calcio, dove saranno disponibili alcune dirette integrali ed altri match inseriti nel programma Diretta Gol. In streaming si potrà guardare il match quindi su Sky Go, utilizzando l'app disponibile per tablet e smartphone oltre che per pc.

Probabili formazioni Andorra Kosovo

FORMAZIONE ANDORRA (5-4-1): Iker; Lima, Garcia, Alavedra, Llovera Gonzalez Adrio, San Nicolas; Cervos, Rebes, Vales Ramos, Garcia Renom; Vales.

Allenatore: Koldo Alvarez

FORMAZIONE KOSOVO (4-4-2): Muric; Vojvoda, Rrahamni, Alitti, Paqarada; Zhegrova, Berisha, Loshaj, Berisha; Rashica, Muriqi.

Allenatore: Primoz Gliha

Kosovo-Andorra 1-1, il pareggio di Berto all'andata