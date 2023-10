Lituania-Ungheria diretta tv in chiaro e streaming gratis. Dove vedere Qualificazioni Euro 2024

Secondo impegno settimanale per Lituania e Ungheria in queste Qualificazioni alla fase finale degli Europei del 2024. Andiamo a vedere come poter seguire in diretta televisiva e streaming live questa delicatissima gara che rappresenta un vero e proprio testacoda del girone.

Lituania-Ungheria si giocherà martedi 17 ottobre alle ore 20:45 presso l'impianto Darius and Girenas Stadium di Kaunas (Lituania). La gara è valida come settimo impegno del girone per i padroni di casa, mentre l'Ungheria gioca in Lituania la sua sesta gara di qualificazione a Euro 2024. Andiamo a vedere come seguire il match in diretta televisiva oppure in streaming live.

La Lituania cerca ancora la prima vittoria in queste qualificazioni ed è inchiodata all'ultimo posto in classifica. Per l'Ungheria di Rossi che invece guida il raggruppamento una vittoria significherebbe fare un salto quasi definitivo per la fase finale che si disputerà in Germania. Le altre squadre di questo girone G sono Serbia, Montenegro e Bulgaria.

Probabili formazioni di Lituania-Ungheria

LITUANIA (4-5-1): Gertmonas; Lasickas, Lekiatas, Girdvainis, Beneta; Gineitis, Verbickas, Novikovas, Golubickas, Cernych; Paulauskas.

CT. Jankauskas

UNGHERIA (3-4-2-1): Dibusz; Lang, Orban, Szalai; Nego, Kerkez, Nagy, Styles, Sallai, Szoboszlai; Varga.

CT. Rossi

Dove vedere Lituania-Ungheria in tv e streaming

Lituania-Ungheria si giocherà martedi 17 ottobre alle ore 20:45 presso l'impianto Darius and Girenas Stadium di Kaunas (Lituania). Il match sarà visibile su Sky Sport Calcio (canale 202 del decoder), insieme alle altre partite in contemporanea. Per gli abbonati di Sky possibilità di seguire i match, anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento.

Ungheria-Lituania 2-0, le immagini del match d'andata