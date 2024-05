Montepremi Europei 2024, quanto guadagna chi vince?

Il Montepremi di Euro 2024 è stato definito a dicembre, poco prima dell'inizio del sorteggio della fase a gironi, e non si discosta dal prize money fissato per l'edizione 2020, quando a vincere fu proprio la Nazionale Italiana. Ecco le cifre ufficiali.

Anche per l'edizione 2024 degli Europei ci sarà un ricco montepremi messo in palio per le 24 Nazionali partecipanti alla fase finale del torneo. Il Comitato Esecutivo della UEFA ha approvato, ormai a dicembre, un prize money totale di 331 milioni di euro, gli stessi che furono messi in palio nell'ultima edizione del torneo continentale, quella vinta dall'Italia di Mancini.

Quest'anno per la Nazionale campione, il potenziale premio in denaro massimo che si può ottenere si attesta a 28,25 milioni di euro. Questo nel caso in cui riuscisse a vincere tutte le partite, anche quelle della fase a gironi. Vediamo nel dettaglio come è stato redistribuito il montepremi di Euro 2024.

Montepremi Europei 2024, quanto guadagnano le squadre partecipanti

Di seguito il sistema di distribuzione del denaro approvato dalla UEFA. Da notare come per le finaliste del torneo ci sia un premio di 5 milioni aggiuntivi rispetto ai 4 già guadagnati per la qualificazione alle semifinali. A questi si aggiungo altri 3 milioni extra destinati alla squadra campione che quindi porta a casa almeno 8 milioni:

Traguardo Montepremi Euro 2024 Partecipazione 9,25 milioni di euro Bonus partita 1 milione di euro per la vittoria

500.000 euro per il pareggio Qualificazione Ottavi 1,5 milioni di euro Qualificazione Quarti 2,5 milioni di euro Qualificazione Semifinali 4 milioni di euro Finaliste Compenso aggiuntivo di 5 milioni di euro Vincitore Compenso aggiuntivo di 3 milioni di euro

(8 milioni in totale)

Euro 2024: quanto guadagna la Nazionale campione?

Come detto in precedenza, potenzialmente la Nazionale campione potrebbe portarsi a casa 28,25 milioni, il massimo del montepremi di Euro 2024 per una singola partecipante. Un'eventualità, questa, che si avvererebbe solo nel caso in cui la squadra riuscisse a vincere anche tutte e tre le partite della fase a gironi, che varrebbero altri 3 milioni. Ecco quindi come la Nazionale campione potrebbe arrivare al premio di 28,25 milioni:

9,25 milioni per la partecipazione al torneo

3 milioni per le tre partite vinte nei giorni (1 milione per ogni vittoria)

1,5 milioni per gli ottavi di finale

2,5 milioni per i quarti di finale

4 milioni per le semifinali

5 milioni per la finale

3 milioni per la conquista del trofeo

Quanto ha vinto l'Italia agli Europei 2020 giocati nel 2021?

Per l'edizione del 2020 il montepremi era lo stesso, 331 milioni di euro, così come la distribuzione per ogni traguardo raggiunto. In quel caso l'Italia di Mancini riuscì ad incassare il massimo possibile dal montepremi di Euro 2020, cioè 28,25 milioni. Questo anche grazie alle 3 partite vinte nel girone contro Turchia (3-0), Svizzera (3-0) e Galles (1-0).

Per Donnarumma e compagni, invece, fu stabilito un montepremi interno pari a 6,5 milioni di euro, che tradotto significò 250 mila euro per ognuno dei 26 calciatori che Mancini portò nella vittoriosa spedizione.