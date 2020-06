Liga, dove vedere Atletico Madrid Alaves in tv e streaming

Atletico Madrid Alaves dove vederla in tv e streaming. Sabato 27 al Wanda Metropolitano va in scena una delle sfide che caratterizzano la 32esima giornata della Liga spagnola. Match che, come sappiamo, si giocherà a porte chiuse. Gli allenatori sono alle prese con lo studio delle formazioni che scenderanno in campo nella sfida del Wanda Metropolitano, ma come ci arrivano le due squadre? L’Atletico Madrid di casa sono reduci da 3 successi consecutivi che gli hanno permesso di salire al terzo posto e rendersi padroni del proprio destino in ottica Champions, grazie al + 2 sul Siviglia quarto. L’Alaves, invece, domani ha necessariamente bisogno di una vittoria per evitare di vedersi complicare la propria situazione di classifica essendo a ridosso della zona calda. All’andata la gara terminò 1-1 in virtù del vantaggio di Morata e il successivo pareggio di Lucas Perez. Un match che, in virtù dell’equilibrio dell’andata, ha tutte le carte in regola per preannunciarsi interessante.

Dove vedere Atletico Madrid Alaves: streaming e diretta tv

Come anticipato, il calcio d’inizio è fissato per le ore 22. La partita in questione, come del resto tutta la Liga, sarà visibile su Dazn, in esclusiva. La piattaforma permette a chi usufruisce del suo abbonamento, di utilizzare tutti i dispositivi che si hanno a disposizione per potersi gustare la gara anche in streaming, che siano essi semplici cellulari o tablet oppure in tv con reti wifi. In occasione di Atletico Madrid Alaves, i possessori di Sky che hanno usufruito del voucher Dazn avranno la possibilità di vedere la partita sul canale 209. Ora che è chiaro dove vedere Atletico Madrid Alaves, non si hanno scuse per perdervi quest’interessante gara di Liga Spagnola.

