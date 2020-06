Probabili formazioni Atletico Madrid Alaves: quali scelte?

Probabili formazioni Atletico Madrid Alaves. Questa sera, alle ore 22, al Wanda Metropolitano andrà in scena il match tra l’Atletico Madrid e l Alaves valevole per la 32esima giornata della Liga Spagnola. Dopo aver preso nota su dove vedere il match, proviamo a definire insieme quelle che potrebbero essere le scelte eventuali dei due tecnici. Sarà un match, quello di stasera che promette battaglia. L’Atletico vuole continuare la striscia positiva che, ad ora, conta 3 vittorie nelle ultime 3 gare disputate, mentre l’Alaves, dal canto suo, ha bisogno di una vittoria per stoppare la crisi di risultati e, soprattutto tirarsi fuori da ogni ipotetico discorso legato alla retrocessione. Sfida, dunque, da non perdere per gli amanti del calcio spagnolo e non solo, anche per tutti coloro che amano il calcio

Probabili formazioni Atletico Madrid Alaves: moduli speculari?

Diego Simeone da un lato e Garitano dall’altro sembrano avere le idee chiare. Il Cholo, desideroso di prolungare la striscia di vittorie, dovrebbe puntare sul collaudato 4-4-2, modulo che ha fatto grande l’Atletico caratterizzato dal culto sportivo del Cholismo. In attacco spazio a Joao Felix e Morata. Sul fronte opposto Garitano dovrebbe proporre lo stesso modulo tattico puntando le proprie fiches sul marcatore dell’ 1-1 nella gara d’andata, Lucas Perez, gioiellino di casa Alaves. Ecco a voi le probabili formazioni Atletico Madrid Alaves.

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak, Trippier, Savic, Giménez, Lodi, Thomas, Saul, Koke, Correa, Joao Felix, Morata (All. Diego Simeone)

Alaves (4-4-2): Pacheco, Ximo, Laguardia, Ely, Duarte, Pina, Camarasa, Edgar, Burke, Joselu, Lucas Perez (All. Garitano)

Appuntamento dunque fissato per stasera alle ore 22, nel silenzio del Wanda Metropolitano di Madrid dove Atletico e Alaves si daranno battaglia fino al novantesimo minuto per cercare di portare a casa la vittoria finale che per ambo le squadre avrebbe un valore importante in riferimento alla posizione in classifica.