Il Real lascia la Liga: si tenta l’approdo in Serie A o Bundesliga!

Le notizie che arrivano dalla Spagna hanno del clamoroso: il Real Madrid è pronto a dire addio alla Liga! Secondo il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, il Real ha deciso di abbandonare la Liga spagnola e sta cercando come fare per poter approdare in qualche altro campionato. Le prime indiscrezioni del quotidiano riferiscono un contatto del presidente Perez con i rappresentanti della Serie A e della Bundesliga.

Le motivazioni sarebbero legate alla questione dei diritti televisivi e alla presa di posizione con Tebas – rappresentante della Liga – contro l’ipotesi Superlega. Real Madrid che vorrebbe prendere Mbappé e, senza i milioni garantiti dalla Superlega e dai diritti, l’affare risulta impossibile. Il Real Madrid, in caso di addio, avrebbe in mente l’ipotesi Serie A come prima della lista, vista la competitività del campionato. Non da scartare anche la stuzzicante idea Ligue 1, con un possibile scontro fra titani con lo stellare PSG.

Arriva, però, la smentita del club “Si tratta di un’ipotesi completamente falsa, oltre che assurda e impossibile e che intende solo disturbare ancora una volta la quotidianità del nostro club”. Netta, quindi, la smentita di Florentino Perez. Il presidente del Real ha ribadito che il club è e continuerà a essere membro della Liga.