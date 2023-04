Domenica 23 aprile alle ore 16:15 va in scena al Camp Nou di Barcellona uno dei classici della Liga Spagnola, ecco dove vedere Barcellona-Atletico Madrid in diretta tv e streaming live. Barcellona capolista e lanciatissimo verso il titolo con 73 punti, Atletico che insegue al terzo posto con 60 punti a -2 dai cugini rivali del Real.

Un match interessante sia per la classifica sia per il valore del prestigio che ricopre. Il Barcellona ormai sembra diretto verso la conquista del titolo, tantissimi 11 punti di vantaggio sul Real e 13 sull’Atletico a 9 giornate dalla conclusione. Fanno specie gli appena 9 gol subiti dai blaugrana in 29 gare di campionato, come le 5 vittorie consecutive con cui l’Atletico Madrid si presenta alla vigilia di questa sfida.

Le probabili formazioni

Barcellona (4-3-3): ter Stegen; Jordi Alba, Koundé, Araujo, Sergi Roberto; Gavi, Busquets, Kessié; Balde, Lewandowski, Raphinha.

Allenatore: Xavi.

Atletico Madrid (3-5-2): Oblak; Witsel, Gimenez, Hermoso; Molina, Marcos Llorente; Koke, De Paul, Carrasco; Correa, Griezmann.

Allenatore: Simeone.

Dove vedere Barcellona-Atletico Madrid in diretta tv e streaming live

Barcellona-Atletico Madrid si giocherà domenica 23 Aprile alle ore 16:15 presso lo stadio Camp Nou di Barcellona. Sarà possibile seguire il match in esclusiva su DAZN. In alternativa si potrà guardare l’incontro in streaming live sempre su DAZN, scaricando l’apposita app per ogni tipo di dispositivo mobile.

Atletico madrid-Barcellona 0-1, le immagini della gara d’andata