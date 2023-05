Il ‘Superclasico‘ argentino termina clamorosamente a El Monumental nella sfida tra River Plate–Boca Juniors. Una rissa inaspettata scoppia in campo coinvolgendo tutti i giocatori dopo il gol vittoria al 92′ dagli undici metri a favore dei Millonaros di Miguel Borja. Il giocatore esulta sotto la sua curva con una maglia speciale “la gloria es para Dios“, la gloria è di Dio. Si potrebbe dire, nulla di troppo esuberante o provocatorio. Le conseguenze risultano comunque pesantissime: 3 giocatori denunciati a piede libero.

River Plate-Boca Juniors rissa: accade ‘l’irreparabile’

Una sfida ad alta tensione a Buenos Aires. Sulle tribune del Monumental i tifosi Millonarios esultano dopo il goal vittoria del Superclasico. Dopo di ciò accade l’irreparabile. Scoppia una improvvisa lotta generale durata diversi minuti, una immensa rissa che relega l’esito della gara in un angolino. L’arbitro Herrera invano tenta di calmare gli animi.

Dario Herrera estrae ben nove cartellini gialli e sette rossi, fischiando il termine della sfida dopo 18’ di interruzione e con la polizia a bordo campo. Gli staff tecnici e gli arbitri che non sono riusciti a sedare i diversi disordini. Con una pausa forzata di un quarto d’ora e due squadre ridotte al minimo dei componenti, si giocano gli ultimi due minuti restanti.

Quando è scoppiata la scintilla?

River Plate-Boca Juniors rissa in campo alla fine della sfida. Scendendo nel dettaglio, sappiamo che la scintilla è scattata quando Palavecino esulta in faccia ai giocatori del Boca per il rigore segnato: un affronto che ha decisamente creato l’immensa zuffa. La Polizia Municipale alla fine del match emette una denuncia per il difensore Rojo per “ingresso in posti riservati senza autorizzazione“. La denuncia lo obbliga a lavori sociali fino a 5 giorni o una multa fino a 1200 euro.