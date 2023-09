Real Madrid, scelto il successore di Ancelotti?

Il Real Madrid guarda avanti. Dopo la notizia dell'approdo di Carlo Ancelotti sulla panchina del Brasile che avverrà nel 2024, le merengues hanno già le idee chiare sul nome che erediterà il posto dell'allenatore italiano: si tratta di un ex giocatore dei blancos.

Il Real Madrid ha il proprio sguardo rivolto al futuro. Non potrebbe essere altrimenti, visto l'annuncio in estate dell'approdo di Carlo Ancelotti sulla panchina della nazionale brasiliana nel 2024. L'allenatore italiano infatti erediterà il posto di Fernando Diniz, tecnico del Fluminense e allenatore ad interim del Brasile, il quale è precedentemente subentrato a Tite, dimessosi da c.t. dei verdoro dopo la deludente uscita ai quarti di finale del mondiale in Qatar del 2022.

Sono tanti i nomi circolati negli ultimi mesi come possibili successori di Ancelotti. Il primo è quello di Raul, leggenda dei blancos ed attuale allenatore del Real Madrid Castilla, ma si è parlato anche di Alvaro Arbeloa, che ha stravinto lo scorso campionato con il Real Madrid Juvenil A totalizzando 84 punti su 90 disponibili, e del ritorno di Zinedine Zidane, quest'ultima ipotesi sicuramente gradita ai tifosi.

Il nome in pole

Il nome che sta prendendo quota nelle ultime ore, tuttavia, è quello di Xabi Alonso. Attuale allenatore del Bayer Leverkusen, anche lui ha lasciato ottimi ricordi nel suo recente passato da giocatore delle merengues. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, il Real Madrid vorrebbe già affondare il colpo per lo spagnolo e battere la concorrenza del Bayern Monaco.