Psg vince in scioltezza a Strasburgo: Ligue 1 rimane aperta

Dopo la brutta sconfitta in casa col Lille, il Psg vince 1-4 contro lo Strasburgo. Pratica chiusa già nel primo tempo, con i goal di Mbappé, Sanabria, e Kean, che mette a segno il dodicesimo goal in Ligue 1. Al 63esimo i padroni di casa provano a riaprirla con la rete di Sahi, complice la disattenzione della difesa parigina, ma la squadra di Pochettino controlla il vantaggio fino alla magia di Paredes su punizione al 79esimo che chiude di fatto la partita. Al 89esimo c’è stato pure l’esordio del giovane talento classe 2003, Xavi Simmons, all’esordio in Ligue 1. Segnatevi il nome perché sicuramente sentiremo di nuovo parlare di questo ragazzo.

Psg vince a Strasburgo, Lille fa lo stesso a Metz: Ligue 1 sempre più aperta

Dopo la vittoria di per 0-2 della capolista Lille in casa del Metz, il Psg era obbligato a rispondere. Nonostante le assenze di Neymar per squalifica e di Marquinhos per infortunio, Pochettino ha messo in campo una formazione rimaneggiata. In vista del ritorno dei quarti di Champions League contro il Bayern Monaco infatti, ha deciso di dare un turno di riposo a Di Maria. Ma il risultato non cambia: 1-4 allo Strasburgo e resta a -3 il distacco dalla vetta. Massimo risultato con il minimo sforzo. In caso di vittoria di Monaco e Lione, rimarrebbero invariate le distanze tra le prime quattro, raggruppate in soli cinque punti. Il cammino più agevole lo ha proprio il Psg, che però, a differenza delle altre tre, consumerà molte energie nel tentare di vincere la Champions League.