Icardi risponde a Wanda Nara. La sua carriera è a rischio?

Il gossip non appartiene al mondo del calcio, ma per forza di cose, la storia d’amore tra Wanda Nara e Mauro Icardi ha sempre fatto parlare in molti. La bionda showgirl, non è soltanto la moglie del calciatore argentino, da cui ha avuto due figlie, ma da qualche anno è anche la sua procuratrice.

Le accuse di tradimento, poi il volo per Milano

Dopo il clamoroso annuncio di ieri sera con una story senza un preciso riferimento, e il possibile divorzio confidato alla giornalista argentina Ken Weinstein, tutto sembra essere tornato alla calma.

Nella mattina di domenica Wanda Nara aveva lasciato Parigi con le sue due bambine Francesca e Isabella, per volare a Milano dove i due coniugi possiedono un appartamento in centro. Lì sarebbe stata raggiunta da Maurito, che in serata ha pubblicato una storia con la bella Wanda, come se nulla fosse successo. Nella descrizione dell’ultimo post con tanto di tag @wanda_icardi, ha scritto: “Feliz Día Mamucha ❤️” (tradotto “Buona Festa della Mamma”), in occasione della Festa della Mamma, che in Argentina è il 17 ottobre.

Non solo foto con l’amata, ma anche una immagine che ritrae lei con tutti e cinque i figli (i tre maschi Valentino, Benedicto e Constantino, avuti dal precedente matrimonio con il calciatore Maxi López), come a voler confermare l’amore che prova per la sua famiglia.

La coppia più chiacchierata del momento, aveva suscitato ancora più curiosità, dopo che l’attaccante del PSG aveva disertato in mattinata l’allenamento con i parigini. A quanto pare, un gesto fatto soltanto per la moglie, per chiederle perdono. L’ex capitano dell’Inter è stato dispensato “per ragioni familiari”, come ha fatto sapere la società.

La risposta della modella argentina China Suárez ai pettegolezzi

Nel giro di poche ore, non si è fatto attendere il botta e risposta della presunta amante di Icardi, María Eugenia Suárez, meglio conosciuta come China Suárez. La China, pur non esponendosi su Instagram, secondo il sito spagnolo MDZ, ha pronunciato queste parole con persone a lei vicine: “Non so da dove sia nato tutto questo. Io loro nemmeno li conosco. Mi sono appena separata, sto pensando ad altro. Non penso di parlare di nulla. Non mi riguarda, che se la vedono loro“. L’attrice e cantante argentina si è quindi autoesclusa dalla ricostruzione di ieri da parte dei media. Sicuramente ci saranno aggiornamenti ufficiali nelle prossime ore.

L’amore ai tempi dei social, e la storia dal sapore di reality

Una storia tutta social, così piena di fantasia tale da farla sembrare parte di un reality. Invece è la realtà, e il mondo social è quello scelto dai due per postare le loro giornate e svelare i loro problemi di coppia. Sono loro stessi i protagonisti della loro lovestory, che amano scomporre e ricomporre sotto gli sguardi dei propri seguaci.