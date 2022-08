DOVE VEDERE PSG-MONACO – LIGUE 1 –

La quarta giornata di Ligue 1 prevede un vero match interessante: PSG-Monaco. La sfida al Parc des Princes di domenica 28 agosto 2022 ore 20.45 verrà arbitrata da B. Bastien.

Il Paris Saint-Germain non ne sbaglia una, le tre gare già disputate in campionato le ha vinte tutte e guida la classifica. I parigini nell’ultima giornata hanno “devastato” il Lilla: 7-1 in trasferta. Il Monaco dovrà guardarsi bene le spalle, Mbappé e compagni fanno sul serio.

Il Monaco non ha ancora trovato un equilibrio; delle tre gare giocate fino ad oggi, ha ottenuto una vittoria, un pareggio ed una sconfitta. I rossi e i bianchi arrivano da una brutta sconfitta subita in casa (4-1) da parte del Lens. Clement proverà a spingere i suoi ragazzi a fare una bella figura con le stelle del calcio rossoblù.

I precedenti tra PSG-Monaco negli ultimi 5 anni sono 12: 8 vittorie per i parigini, 1 pareggio e tre vittorie per i Rossi e i bianchi.

Dove vedere PSG-Monaco

Il match PSG–Monaco, valido per la 4a giornata del campionato di Ligue 1, sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Sky; nello specifico su Sky Sport Football (canale 203 satellite) e, per i soli abbonati Sky, in streaming su SkyGo, app scaricabile gratuitamente. Un’altra modalità è quella di NOW, servizio streaming on demand di Sky, previo acquisto di uno dei pacchetti proposti che includa il meglio del calcio.

Probabili formazioni

PSG (3-4-3): Donnarumma; Kimpembe, Marquinhos, Sergio Ramos; Nuno Mendes, Verratti, Vitinha, Hakimi; Messi, Mbappe, Neymar. Allenatore: Galtier.

MONACO (3-4-3): Nubel; Badiashile, Disasi, Sarr; Caio Henrique, Diatta, Jean Lucas, Matazo; Ben Yedder, Embolo, Minamino. Allenatore: Clement.