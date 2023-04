Donnarumma: finalmente cambia tutto e in Francia diventa “DonnaMura”, ecco perchè

Donnarumma finalmente fa parlare di se, in positivo stavolta, dopo tante, tante polemiche e critiche subite dopo aver lasciato la maglia del Milan. Il numero 1 della Nazionale italiana cerca di farsi largo anche in Francia e probabilmente il vento sta cambiando, come dimostrano alcuni titoli dei quotidiani sportivi francesi.

Donnarumma diventa leader nel Psg

Il Psg respira e lo deve a Gianluigi Donnarumma. Miglior portiere della 30a giornata, ma soprattutto protagonista della gara di sabato a Nizza, dove ha tenuto a galla il club dell’emiro del Qatar alla ricerca disperata di tre punti per non sprofondare nella crisi. Abbastanza per ribaltare anche le opinioni di chi in stagione non ha mai perso un’occasione per criticare l’ex milanista, sempre più leader in campo, attento anche al rapporto con i tifosi. Sono sette le parate salva-risultato contro il Nizza, almeno cinque fondamentali, perchè il risultato era ancora in bilico. L’Equipe, di solito molto critica, gli ha attribuito il ruolo di protagonista mettendolo ieri in prima pagina, con il titolo “DonnaMura”. E l’ha inserito nella squadra tipo, grazie all’8 in pagella. Diventato 8,5 sul Parisien: “Imperiale”.