Dove vedere Kosovo-Svezia: streaming e diretta tv in chiaro Qualificazioni Mondiali?

Dopo la vittoria ottenuta al debutto contro la Georgia (1-0), la Svezia si prepara ad affrontare il Kosovo nella seconda giornata delle qualificazioni europee alle fasi finali del prossimo Mondiale. Kosovo-Svezia si prospetta un match molto interessante in cui la squadra in trasferta cercherà di trovare altri ‘tre punti’ utili per conservare la vetta del Gruppo B. In questo articolo vi sono tutte le informazioni utili su dove vedere Kosovo-Svezia: streaming gratis e diretta tv in chiaro Qualificazioni Mondiali?

Kosovo-Svezia: orario, luogo e precedenti

La partita Kosovo-Svezia, valida per il secondo turno delle qualificazioni europee alla fase finale del prossimo Mondiale, si giocherà allo Stadio Fadil Vokrri di Prishtine (Kosovo), con il fischio d’inizio programmato per le ore 20.45 di Domenica 28 marzo 2021. L’ultimo precedente tra le due Nazionali risale al Gennaio 2020 quando, in una gara amichevole, la Svezia s’impose sul Kosovo per 1-0 (con la rete realizzata da Hedlund, ndr).

Dove vedere Kosovo-Svezia: streaming gratis e diretta tv in chiaro Qualificazioni Mondiali?

Il match Kosovo-Svezia, valido per la seconda giornata della fase a gironi delle qualificazioni ai prossimi Mondiali, non verrà trasmesso in Italia da alcuna emittente televisiva. Tuttavia sarà possibile seguire gli aggiornamenti sulla partita sulle pagine social ufficiali delle due Nazionali e sulle rispettive tv locali (come TV 4). Per questo match non è disponibile né la diretta tv in chiaro né lo streaming gratis.