Dove vedere Argentina Cile Copa America: diretta tv e streaming. Dopo essere stata fino al 13 maggio la co-ospitante del torneo assieme alla Colombia, l’Argentina tenta nuovamente l’assalto alla vittoria della Copa America che manca dall’edizione del 1993. Per Messi è l’ultima occasione per vincere con la sua nazionale in patria, poi gli rimarrà solo il Mondiale di Qatar 2022. L’avversario inaugurale è il Cile, per due volte vincitore della competizione nel 2015 e nel 2016. L’assenza certa è quella di Vidal, appena guarito dalla positività da Covid-19, ma rischiano di dover fare a meno pure dell’altro interista, Sanchez. Secondo i media cileni infatti, il Niño Maravilla si è fermato nell’allenamento di ieri per un fastidio al polpaccio destro. Le sue condizioni saranno valutate fino al fischio d’inizio.

Quando si gioca Argentina-Cile, prima giornata del gruppo “Sud”

La partita tra Argentina-Cile si disputerà lunedì 14 giugno 2021 alle ore 18:00 (23:00 ora italiana), allo stadio Nilton Santos di Rio de Janeiro. Le due squadre sono arrivate fino in fondo nelle ultime tre edizioni: nel 2015 e nel 2016 questa sfida è stata lo scenario della finale della manifestazione, mentre nell’ultima edizione del 2019 le due squadre sono andate in scena per la finale del terzo posto, vinta dall’Argentina per 2-1.

Probabili formazioni: le scelte di Scaloni e Lasarte

ARGENTINA (4-3-3): Martínez; Montiel, Otamendi, Martinez Quarta, Acuña; De Paul, Paredes, Lo Celso; Messi, Lautaro Martinez, Di Maria. Allenatore: Lionel Scaloni

CILE (3-4-3): Bravo; Sierralta, Medel, Maripan; Isla, Pulgar, Aranguiz, Mena; Meneses, Edu Vargas, Sanchez. Allenatore: Martin Lasarte

Sky o Dazn? Ecco dove vedere Argentina-Cile Copa America in diretta tv e in streaming

La partita tra Argentina-Cile sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Serie A (canale 202). In streaming invece sarà visibile su Now Tv, acquistando uno dei pacchetti offerti dalla piattaforma. L’applicazione è scaricabile su qualsiasi dispositivo. Inoltre il match sarà anche in diretta su Eleven Sports. Sarà dunque necessario creare un account al sito del servizio, e in seguito accedere allo stesso tramite pc, tablet o smartphone. Peraltro, per smartphone e tablet è disponibile anche l’app di Eleven Sports, dalla quale sarà possibile accedere a tutti i contenuti della competizione.