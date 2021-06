Dove vedere Argentina Uruguay Copa America: streaming e diretta tv

Dove vedere Argentina Uruguay Copa America: diretta tv e streaming. Una sfida definita in Sudamerica “la clasica”. Da una parte l’Argentina, che viene dal deludente pareggio per 1-1 con il Cile. Scaloni dovrà ancora fare a meno del “Cuti” Romero, non al meglio della condizione fisica. Per Messi e compagni sarà importante vincere dopo il passo falso della prima giornata. Dall’altra parte l’Uruguay, che dopo aver riposato nel primo turno è pronto a fare il proprio debutto in questa Copa America. Tabarez davanti ha la solita coppia Suarez-Cavani, che insieme hanno messo a referto questa stagione ben 38 goal.

Quando si gioca Argentina-Uruguay, seconda giornata gruppo “Sud”

La partita tra Argentina-Uruguay si disputerà sabato 19 giugno 2021 alle ore 02:00 italiane (21:00 ora di inizio), allo stadio Nacional di Brasilia. Le partite tra le due squadre sono state 196, con 90 vittorie per gli argentini, 48 pareggi e 58 vittorie degli uruguagi.

Probabili formazioni: le scelte di Scaloni e Tabarez

ARGENTINA (4-3-3): Martínez; Montiel, Otamendi, Martinez Quarta, Tagliafico; De Paul, Paredes, Lo Celso; Messi, Lautaro Martinez, Di Maria. Allenatore: Lionel Scaloni

URUGUAY (4-4-2): Muslera; Caceres, Gimenez, Godin, Viña; Valverde, Torreira, Bentancur, Nandez; Cavani, Suarez. Allenatore: Oscar Tabarez

Sky o Dazn? Ecco dove vedere Argentina-Uruguay Copa America in diretta tv e in streaming

La partita tra Argentina-Uruguay sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Serie A (canale 202). In streaming invece sarà visibile su Now Tv, acquistando uno dei pacchetti offerti dalla piattaforma. L’applicazione è scaricabile su qualsiasi dispositivo. Inoltre il match sarà anche in diretta su Eleven Sports. Sarà dunque necessario creare un account al sito del servizio, e in seguito accedere allo stesso tramite pc, tablet o smartphone. Peraltro, per smartphone e tablet è disponibile anche l’app di Eleven Sports, dalla quale sarà possibile accedere a tutti i contenuti della competizione.