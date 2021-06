Sky o Dazn? Dove vedere Colombia Perù Copa America in tv e streaming

Dove vedere Colombia Perù Copa America in tv. La sfida della verità per entrambe le squadre. Da una parte la Colombia, fermata sullo 0-0 nell’ultimo incontro dal Venezuela, che deve vincere per rimanere dietro il treno in corsa chiamato Brasile. Il secondo posto nel girone non è a rischio ma un altro brusco stop potrebbe compromettere le cose. Dall’altra parte il Perù che, dopo aver perso per 4-0 contro la Seleçao, è alla ricerca di punti preziosi per inseguire la rincorsa alla fase successiva della Copa America.

Quando si gioca Colombia-Perù, terza giornata gruppo “Nord”

La partita tra Colombia-Perù si disputerà lunedì 21 giugno 2021 alle ore 02:00 italiane (ore 21:00 inizio del match) allo stadio Olimpico Pedro Ludovigo di Goiania. L’ultima sfida tra le due squadre è stata il 4 giugno 2021 in occasione delle qualificazioni per Qatar 2022. L’incontro finì 0-3 per i colombiani con le reti di Mina, Uribe e Dìaz.

Probabili formazioni: le scelte di Rueda e Gareca

COLOMBIA (4-4-2); Ospina; Muñoz, Mina, Sanchez, Tesillo; Cuadrado, Barrios, Uribe, Cardona; Zapata, Muriel. Allenatore: Reinaldo Rueda

PERÙ (4-2-3-1): Gallese; Corzo, Ramos, Abram, Lòpez; Tapia, Yotun; Carrillo, Peña, Cueva; Lapadula. Allenatore: Ricardo Gareca

Sky o Dazn? Ecco dove vedere Colombia Perù Copa America in diretta tv e in streaming

La partita tra Colombia-Perù sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Serie A (canale 202). In streaming invece sarà visibile su Now Tv, acquistando uno dei pacchetti offerti dalla piattaforma. L’applicazione è scaricabile su qualsiasi dispositivo. Inoltre il match sarà anche in diretta su Eleven Sports. Sarà dunque necessario creare un account al sito del servizio, e in seguito accedere allo stesso tramite pc, tablet o smartphone. Peraltro, per smartphone e tablet è disponibile anche l’app di Eleven Sports, dalla quale sarà possibile accedere a tutti i contenuti della competizione.