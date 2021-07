Dove vedere Brasile Argentina finale Copa America: streaming e diretta tv

Dove vedere Brasile Argentina Copa America: streaming e diretta tv. Siamo giunti all’atto conclusivo, la finale. In campo andrà in scena la sfida classica del Sud America. Da una parte il Brasile, che ha convinto nel suo percorso fino alla finale. La Seleçao infatti, è sembrata la nazionale più in forma del torneo. Sistemate le amnesie difensive, i verde-oro hanno acquisito solidità dietro permettendo maggiore libertà agli attaccanti. Tutta la squadra ruota attorno al talento di Neymar, che proverà a bissare il successo della precedente edizione. Dall’altra parte l’Argentina, guidata da Leo Messi. Per la Pulce è uno degli ultimi colpi in canna per provare a vincere qualcosa con l’Albiceleste, dopo essere arrivato in finale al Mondiale 2014, e nelle edizioni 2015 e 2016 della Copa America. In caso di sconfitta, l’ultima possibilità per lui rimarrà il Mondiale di Qatar 2022.

Quando si gioca Brasile-Argentina, finale Copa America

La partita tra Brasile-Argentina si disputerà domenica 11 luglio 2021 alle ore 02:00 italiane (21:00 ora di inizio), allo stadio Maracanã di Rio de Janeiro. Sarà la terza finale di Copa America tra le due squadre, con le statistiche a vantaggio del Brasile che le ha vinte entrambe. L’ultima volta invece che si sono affrontate in questa competizione è stata alle semifinali del 2019, sempre a Rio de Janeiro, con l’Argentina sconfitta per 2-0.

Probabili formazioni: le scelte di Tite e Scaloni

BRASILE (4-2-3-1): Ederson; Danilo, Militão, Thiago Silva, Alex Sandro; Casemiro, Fred; Paquetà, Neymar, Everton; Gabriel Barbosa. Allenatore: Tite

ARGENTINA (4-3-3): E. Martinez; Molina, Pezzella, Otamendi, Tagliafico; De Paul, G. Rodriguez, Lo Celso; Messi, L. Martinez, N. Gonzalez. Allenatore: Lionel Scaloni

Sky o Dazn? Ecco dove vedere Brasile-Argentina finale Copa America in diretta tv e in streaming

La partita tra Brasile-Argentina sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Serie A (canale 202). In streaming invece sarà visibile su Now Tv, acquistando uno dei pacchetti offerti dalla piattaforma. L’applicazione è scaricabile su qualsiasi dispositivo. Inoltre il match sarà anche in diretta su Eleven Sports. Sarà dunque necessario creare un account al sito del servizio, e in seguito accedere allo stesso tramite pc, tablet o smartphone. Peraltro, per smartphone e tablet è disponibile anche l’app di Eleven Sports, dalla quale sarà possibile accedere a tutti i contenuti della competizione.