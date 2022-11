Convocati Spagna: esclusione a sorpresa di Luis Enrique

Nella lista convocati della Spagna non mancano delle sorprese. Luis Enrique a sorpresa ha deciso di escludere Sergio Ramos e David De Gea. Il difensore del PSG e il portiere del Manchester United non partiranno per il Qatar con le Furie Rosse. Nella lista non compaiono neanche il calciatore del Milan Brahim Diaz e Fabian Ruiz (infortunato), ex Napoli e oggi al PSG. Sono invece presenti le stelle del Barcellona di Xavi e l’ex Juventus Alvaro Morata.

Convocati Spagna: Ramos e De Gea non andranno in Qatar

Luis Enrique ha diramato la lista dei 26 calciatori che partiranno per il Qatar a caccia della Coppa del Mondo. Impegno tutt’altro che facile a causa della concorrenza delle altre nazionali meglio attrezzate ma la compagine iberica è un outsider di tutto rispetto. Di seguito la lista dei convocati della Spagna: Azpilicueta, Eric García, Hugo Guillamón, Pau Torres, Aymeric Laporte, Jordi Alba, Jose’ Gayá. Centrocampisti: Sergio Busquets, Rodri, Gavi, Carlos Soler, Marcos Llorente, Pedri, Koke. Attaccanti: Ferran Torres, Nico Williams, Yeremi Pino, Alvaro Morata, Marco Asensio, Pablo Sarabia, Dani Olmo, Ansu Fati.