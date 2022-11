Il passaggio all’Inter sarebbe dovuta essere la consacrazione di una carriera che sembrava destinata a toccare livelli altissimi e invece Robin Gosens è stato escluso dai convocati per i Mondiali in Qatar. L’esterno tedesco ha pagato lo scotto dell’infortunio che lo ha tenuto fuori per molto e la forma di Dimarco lo hanno relegato in panchina quasi tutte le partite. L’allenatore della Germania Flick ha confermato la scelta, motivandola solo per questioni atletiche e non tecniche.

Niente Mondiali per Gosens

La lista stilata da Flick dei 26 convocati per non vede il nome di Gosens che sarà assente ai Mondiali: “Robin Gosens ha fatto pochissime presenze l’anno scorso, penso che lui stesso possa capire molto bene il perché abbiamo preso questa decisione. Non c’entra nulla con le sue qualità, ma con il ritmo partita. Sia Raum che Günter stanno facendo bene nei loro club”. Fonti vicine al calciatore riferiscono che il l’esterno dell’Inter è ovviamente molto deluso dalla cosa ma che ha voglia di riprendersi la titolarità coi neroazzurri e guadagnarsi nuovamente la nazionale. In casa Inter, però, c’è un Federico Dimarco – ieri autore di una doppietta meravigliosa a San Siro e che oggi compie 25 anni – staripante. Robin avrà il suo bel da fare per riconquistarsi il posto.