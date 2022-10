Inter, Gosens scalpita: il tedesco vuole ritrovare la titolarità perduta

Nell’Inter tornata a vincere e convincere c’è ancora un punto interrogativo: quel Robin Gosens acquistato nel gennaio scorso dall’Atalanta come un big e finito a fare la riserva di Federico Dimarco. Con il tedesco in crescita, per Inzaghi adesso i dubbi di formazione aumentano: chi sarà il padrone della fascia sinistra nerazzurra?

Inter, Gosens alla riscossa

Il gol a Barcellona nel finale della gara di Champions League in Catalogna ha restituito a Gosens parte di un’autostima che sembrava ormai perduta. In un inizio di stagione condizionato dal tentativo di riprendere quota dopo un lungo e fastidioso infortunio, l’ex atalantino non è mai davvero tornato ai livelli del passato. Tanto da finire nell’ombra di Dimarco, apprezzato da Inzaghi per il piede educato (a dispetto di abilità difensive non proprio eccelse).

In un’intervista dopo il Camp Nou, Gosens ha candidamente ammesso di soffrire la situazione attuale – ma ha contemporaneamente rilanciato la sfida. E ieri, entrato nuovamente a gara in corso contro la Salernitana, ha incassato i numerosi attestati d’affetto di San Siro. Lo stadio ha infatti salutato con applausi ogni suo tentativo (anche infruttuoso) nel match contro i campani.

Ciò che conta di più è che il nazionale tedesco stia ritrovando finalmente la condizione fisica che ci si attende da un giocatore come lui. Per Inzaghi adesso i dubbi di formazione aumenteranno, ma è un problema che tutto l’ambiente Inter si augurava di tornare ad avere.