Ora anche il Mondiale è a rischio: la situazione di Lukaku

Il ritorno di BigRom all’Inter non è andato come sperato a causa di un infortunio che lo ha tenuto fuori da fine agosto. E ora Lukaku rischia anche di dare forfait al Mondiale a causa della ricaduta accusata dopo il match contro la Sampdoria. Il belga aveva effettuato gli accertamenti presso l’Humanitas di Rozzano ed era stato evidenziato un “risentimento della cicatrice miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra”.

Lukaku salta il Mondiale? Le parole di Martinez

L’allenatore del Belgio, Roberto Martinez, a L’Equipe, hanno sottolineato le preoccupazioni confermate: Lukaku potrebbe davvero non farcela per il Mondiale in Qatar. “Al momento non è idoneo a giocare, è nelle mani dei medici. La decisione verrà presa questo giovedì, poco prima della comunicazione della lista dei 26. Se è idoneo a partecipare a una delle prime tre partite, è un giocatore di cui abbiamo bisogno nella nostra squadra. Se è in condizione di tornare alle competizioni entro il 1° dicembre, allora sarà con noi. In caso contrario, non prenderà parte ai prossimi Mondiali.” E il primo dicembre è la data del match contro la Croazia di Brozovic e Perisic, terzo match del girone. Le altre avversarie del Belgio saranno il Canada e il Marocco.