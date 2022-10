Quando tornerà in campo Lukaku? I dettagli sull’infortunio

L’Inter ha ripreso a vincere e i due successi contro Barcellona e Sassuolo hanno ridato fiducia all’ambiente neroazzurro. Fiducia che trapela anche riguardo il rientro in campo di Romelu Lukaku, dopo l’infortunio patito a fine agosto. Dopo le prime 3 presenze contro Lecce – andando in gol – Spezia e Lazio, il belga ha dato forfait a causa di una sitrazione dei flessori della coscia sinistra.

Lukaku di rientro dall’infortunio?

Dopo aver saltato le partite contro Cremonese, Milan, Bayern Monaco, Viktoria Plzen, Torino, Udinese, Roma, Barcellona e Sassuolo sembrava essere arrivato il momento della convocazione contro i blaugrana in Catalogna. E invece no. Sicuramente non risulterà fra i convocati che affronteranno la squadra di Xavi e c’è qualche speranza per la partita di domenica 16 ottobre contro la Salernitana.

La nota dell’Inter

Il comunicato della società neroazzurra del 29 agosto aveva evidenziato un problema muscolare: “Romelu Lukaku si è sottoposto quest’oggi a esami strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, dopo il risentimento muscolare riscontrato nell’allenamento di ieri mattina. Gli accertamenti hanno evidenziato una distrazione dei flessori della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate la prossima settimana”. Ora i tifosi neroazzurri sperano di vedere nuovamente in campo BigRom, sicuri che possa essere l’uomo adatto a risollevare definitivamente la squadra di Inzaghi.