Paolo Bargiggia a SuperNews: “La Danimarca può stupire in Qatar. Ma la mia favorita è l’Argentina”

SuperNews ha avuto il piacere di intervistare il noto giornalista ed opinionista sportivo Paolo Bargiggia per commentare alcuni aspetti del Mondiale in Qatar che, ormai, è sempre più vicino.

Parlando con Fulvio Collovati, ci ha detto che l’Argentina è la sua favorita per Qatar 2022. Qual è invece la sua favorita?

Concordo, a mio avviso è favorita l’Argentina, ma occhio a Brasile, Francia, Germania e Spagna. Essendo un Mondiale anomalo, al caldo, credo che le squadre sudamericane possano fare meglio delle altre anche perché hanno diversi giocatori “giramondo”, abituati a giocare in varie condizioni climatiche. Rispetto al Brasile, però, dico proprio Argentina appunto.

Al di là della favorita, quale potrebbe essere la squadra rivelazione del Mondiale?

Penso che possa essere la Danimarca.

Non solo la squadra rivelazione, le chiediamo anche chi potrà essere il giocatore rivelazione in Qatar (come fu Mbappé in Russia nel 2018, per intenderci).

Per quanto riguarda un possibile giocatore rivelazione, penso allo spagnolo Gavi del Barcellona.

Come sappiamo, mancherà l’Italia. Ergo: per chi farà il tifo ai Mondiali?

Non farò il tifo per nessuna squadra. Potrei vedere con una certa simpatia veder giocare il Brasile, perché è sempre divertente vedere giocare i brasiliani. Per lo stesso discorso, forse, penso che potrei apprezzare anche la Spagna.