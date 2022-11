Lunedì 21 novembre, alle ore 17 (ora italiana), all’ “Al Thumama Stadium” di Doha (Qatar), si disputerà Senegal-Olanda, il match è valido per la 1.a giornata del Gruppo A dei Mondiali 2022. Prima di scoprire dove vedere Senegal-Olanda in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione di questo match del Gruppo A di Qatar 2022.

I “Leoni della Taranga” sono alla terza partecipazione ad una Coppa del Mondo dopo le edizioni del 2002 e del 2018 e si è qualificata per questo mondiale dopo aver eliminato l’Egitto ai calci di rigore nei playoff della confederazione africana. Gli “orange”, invece, sono all’undicesima partecipazione ad un Mondiale e torna a partecipare alla rassegna iridata dopo 8 anni avendo mancato la qualificazione a Russia 2018. La qualificazione per gli olandesi a Qatar 2022 è arrivata grazie al primo posto nel girone di qualificazione con 23 punti davanti alla Turchia. Quello di Doha sarà il primo confronto tra Senegal e Olanda. Le due nazionali sono inserite nel Gruppo A con Qatar ed Ecuador.

SENEGAL (4-3-3): Mendy; Sabaly, Koulibaly, Diallo, Ballo-Touré; Idrissa Gueye, Pape Gueye, Matar Sarr; Diatta, Dia, Ismaila Sarr.

OLANDA (3-5-2): Pasveer; Timber, van Dijk, Aké; Dumfries, Berghuis, De Jong, Koopmeiners, Blind; Janssen, Bergwijn.

Dove vedere Senegal-Olanda, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Senegal-Olanda, valevole per la 1.a giornata del Gruppo A dei Mondiali 2022, sarà trasmessa in diretta su Rai 2. La telecronaca del match sarà affidata a Luca De Capitani con commento tecnico di Sebino Nela. Per chi volesse seguire la gara in streaming, potrà farlo attraverso il servizio gratuito Rai Play o sul sito RaiNews.it. Ricordiamo che la Rai ha acquisito i diritti completi di questo Mondiale trasmettendo tutte le gare su Rai 1, Rai 2 e Rai Sport con la possibilità di guardare i match gratuitamente su Rai Play e RaiNews.it