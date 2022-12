Mercoledì 14 dicembre, alle ore 20 (ora italiana), allo stadio “Al-Bayt” di Al-Khawr (Qatar), si disputerà il match Francia-Marocco, valido per la semifinale dei Mondiali 2022. Prima di scoprire dove vedere Francia-Marocco in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione di questo match di Qatar 2022.

I transalpini si giocano questa semifinale dopo aver eliminato la Polonia agli ottavi di finale e l’Inghilterra ai quarti. La nazionale magrebina, invece, hanno eliminato la Spagna ai calci di rigore negli ottavi e il Portogallo ai quarti e grazie alla vittoria sui lusitani hanno raggiunto la prima storica qualificazione di una nazionale africana ad un Mondiale. La vincente di questo match affronterà la vincente di Argentina-Croazia, match in programma martedì 13 dicembre alle ore 20 (ora italiana) al “Lusail Stadium”. In caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, si andrà ai tempi supplementari ed eventualmente si procederà con i calci di rigore.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA-MAROCCO



FRANCIA (4-2-3-1): Lloris; Koundé, Varane, Upamecano, Theo Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembélé, Griezmann, Mbappé; Giroud. C.T: Deschamps.

MAROCCO (4-3-3): Bounou; Hakimi, El Yamiq, Saiss, Attiat-Allah; Ounahi, S. Amrabat, Amallah; Ziyech, En-Nesyri, Boufal. C.T: Regragui.

Dove vedere Francia-Marocco, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Francia-Marocco, valevole per la semifinale dei Mondiali 2022, sarà trasmessa in diretta su Rai 1. La telecronaca del match sarà affidata ad Alberto Rimedio con commento tecnico di Antonio Di Gennaro. Per chi volesse seguire la gara in streaming, potrà farlo attraverso il servizio gratuito Rai Play o sul sito RaiNews.it. Ricordiamo che la Rai ha acquisito i diritti completi di questo Mondiale trasmettendo tutte le gare su Rai 1, Rai 2 e Rai Sport con la possibilità di guardare i match gratuitamente su Rai Play e RaiNews.it.