Mondiali, probabili formazioni Francia-Marocco: le scelte di Deschamps e Regragui

Mercoledì 14 dicembre, alle ore 20:00, andrà di scena il match valido per la semifinale del Mondiale 2022 in Qatar tra Francia-Marocco, gara che decreterà la seconda finalista della Coppa del Mondo. Le due compagini si sfideranno allo stadio Al-Bayt ad Al Khor, nel nord est del Qatar, a 35 km dalla capitale Doha. Progettato con la forma di una tenda beduina, con una capienza di 60 000 posti.

Mondiali, Francia-Marocco: come arrivano le due squadre

La Francia si avvicina al match reduce dalla vittoria per 3-1 agli ottavi di finale contro la Polonia e dal successo contro l’Inghilterra ai quarti di finale della Coppa del Mondo per 1-2. Il Marocco, invece, si avvicina alla gara reduce dalla vittoria agli ottavi di finale contro la Spagna ai calci di rigore, dopo lo 0-0 dei primi 90 minuti e dalla vittoria per 1-0 contro il Portogallo.

I precedenti del match

11 partite, 7 vittorie Francia, 3 pareggi, 1 vittoria Marocco

Primo confronto: 28 aprile 1963, Marocco-Francia 2-1 (amichevole)

Ultimo confronto: 16 novembre 2007, Francia-Marocco 2-2 (amichevole)

Probabili formazioni Francia-Marocco

Francia e Marocco conosceranno già il nome della finalista, giocando 24 ore dopo Croazia-Argentina. I francesi cercano il bis dopo la finale e il titolo del 2018, il Marocco proverà a fare ancor più la storia.

FRANCIA (4-2-3-1): Lloris; Koundé, Varane, Upamecano, Theo Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembélé, Griezmann, Mbappé; Giroud.

MAROCCO (4-3-3): Bounou; Hakimi, El Yamiq, Saiss, Attiat-Allah; Ounahi, S. Amrabat, Amallah; Ziyech, En-Nesyri, Boufal.