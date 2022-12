Oggi pomeriggio, alle ore 16 (ora italiana), all’ “Al Janoub Stadium” di Al Wakrah (Qatar), si disputerà il match Giappone-Croazia, valido per gli ottavi di finale dei Mondiali 2022. Prima di scoprire dove vedere Giappone-Croazia in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione di questo match di Qatar 2022.

Il Giappone è arrivato primo nel Gruppo E di questi Mondiali davanti alla Spagna, seconda con 4 punti, ed è reduce dalla vittoria per 2-1 proprio contro gli iberici che è valsa la qualificazione agli ottavi. La Croazia, invece, è arrivata seconda nel Gruppo F alle spalle del Marocco e nel turno precedente ha pareggiato 0-0 contro il Belgio, punto che è valso il passaggio agli ottavi. La vincente di Giappone-Croazia affronterà nei quarti di finale la vincente di Brasile-Corea del Sud, match che si giocherà quest’oggi alle ore 20 (ora italiana) allo “Stadio 974” di Doha (Qatar). In caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, si andrà ai tempi supplementari ed eventualmente si procederà con i calci di rigore.

Giappone-Croazia sarà diretta dallo statunitense Ismail Elfath, coaudiuvato dai connazionali Corey Parker e Kyle Atkins. Il quarto uomo sarà l’algerino Mustapha Ghorbal. Var ed Avar saranno rispettivamente il colombiano Nicolás Gallo e il cileno Julio Bascuñán.

DOVE VEDERE I MONDIALI QATAR 2022



PROBABILI FORMAZIONI GIAPPONE-CROAZIA

GIAPPONE (4-3-3): Gonda; Sakai, Tomiyasu, Yoshida, Nagatomo; Tanaka, Endo, Morita; Doan, Asano, Kamada. C.T: Moriyasu.

CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Kramaric, Livaja, Perisic. C.T: Dalic.

Dove vedere Giappone-Croazia, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Giappone-Croazia, valevole per gli ottavi di finale dei Mondiali 2022, sarà trasmessa in diretta su Rai 1. La telecronaca del match sarà affidata a Luca De Capitani con commento tecnico di Sebino Nela. Per chi volesse seguire la gara in streaming, potrà farlo attraverso il servizio gratuito Rai Play o sul sito RaiNews.it. Ricordiamo che la Rai ha acquisito i diritti completi di questo Mondiale trasmettendo tutte le gare su Rai 1, Rai 2 e Rai Sport con la possibilità di guardare i match gratuitamente su Rai Play e RaiNews.it.