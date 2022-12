Scopriamo la nuova lista dei direttori in gara rimasti in corsa per questo Mondiale. L’arbitro della finale dei Mondiali non sarà Orsato in virtù della sua designazione come direttore di gara della semifinale tra Croazia e Argentina. Difficilmente Pierluigi Collina designerà un direttore di gara che non ha mai arbitrato nella fase a eliminazione diretta in questo Mondiale. Si possono già escludere Al-Jassim, Mohammed, Ghorbal, Claus, Makkelie e Taylor.

Arbitro della finale dei Mondiali: nuovi esclusi

Ad oggi la lista dei direttori in gara per la finale dei Mondiali si riduce a cinque nomi: Ramos, Valenzuela, Sampaio, Marciniak ed Elfath. Ma una ulteriore scrematura potrebbe essere introdotta a breve, Sampaio si porta sulle spalle un arbitraggio non perfetto nel quarto di finale Inghilterra-Francia e dunque le possibilità si abbassano. Si aggiunge alla lista dei possibili esclusi Elfath, al momento la sua origine marocchina e l’ultima designazione potrebbero creare delle polemiche.

La scelta ricade su tre arbitri

Il capo degli arbitri FIFA, Pierluigi Collina, ha la possibilità di scegliere tra tre possibili direttori arbitrali per il Mondiale in Qatar 2022: il messicano Ramos, li venezuelano Valenzuela e il polacco Marciniak. Ovviamente tutti i giochi sono ancora aperti, ma ad oggi, dopo la clamorosa esclusione del favorito Antonio Mateu Lahoz, l’arbitro che ha la maggior probabilità d’essere designato per la finale dei Mondiali di Qatar 2022 sembra essere il messicano Cesar Ramos Palazuelos.