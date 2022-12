Dove vedere quarti di finale Mondiali Qatar 2022 streaming gratis e diretta tv in chiaro: Rai1 o Rai2?

DOVE VEDERE MONDIALI QATAR 2022, STREAMING E DIRETTA TV – Manca ormai sempre meno ad uno dei Mondiali più atipici di sempre, il primo che si disputerà in inverno e il secondo di fila al quale non parteciperà la nostra Nazionale. Dopo il fallimento di Giampiero Ventura del 2018, infatti, anche Roberto Mancini ha mancato l’approdo a Qatar 2022 nonostante il trionfo di Euro2020. In ogni caso, i Mondiali di calcio sono comunque uno degli eventi sportivi più seguiti al mondo, pertanto saremo comunque tutti incollati al televisore per guardare quella che sarà l’ultima rassegna iridata per campioni come Cristiano Ronaldo e Leo Messi.

Rai o Sky? Ecco dove vedere i Mondiali di Qatar 2022 in tv in chiaro e in streaming gratis

Tutte le gare e la cerimonia d’apertura dei Mondiali 2022 in Qatar saranno esclusivo appannaggio della Rai. In particolare, saranno Rai 1, Rai 2 e Rai Sport i canali designati per trasmettere tutte le partite in programma tra novembre e dicembre nel Paese arabo. Non ci saranno, dunque, gare trasmesse su Sky o sulle reti Mediaset mentre sarà possibile vedere le partite di Qatar 2022 anche in diretta streaming su RaiPlay e su Rai 4K per coloro in possesso del decoder e della parabola satellitare.

Saranno in totale 64 le partite trasmesse dall’emittente televisiva in nazionale, in diversi orari (11:00, 14:00; 17:00; 20:00). Di queste, la maggior parte finiranno sul canale di Rai 1: 21 match della fase a gironi più tutte quelle della fase ad eliminazione diretta (ottavi, quarti, semifinali e finale).

Bobo Tv ai Mondiali sulla Rai

Quest’anno, inoltre, ci sarà la novità della Bobo Tv, che per la prima volta verrà ospitata su un’emittente televisiva, la Rai in questo caso. Il format calcistico che tanto successo ha riscosso su Twitch sarà trasmesso in diretta tv su Rai 1 e in streaming su RaiPlay e verrà condotto come al solito da Christian Vieri, Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola: “Faremo 22 pillole di 4/5 minuti, io e Nicola Ventola saremo a Milano, mentre Antonio Cassano sarà a Genova e Adani in Qatar. Parleremo di calcio, parleremo dei campioni. L’unico problema sarà che dovremo tenere Antonio calmo. Saranno 22 pillole, saremo con voi tutto il Mondiale con pillole divertenti per vivere il torneo con leggerezza. Sarà un bel Mondiale“.

Dove vedere le partite dei Mondiali di Qatar 2022: Rai o Sky? La fase finale

QUARTI DI FINALE: Tutti su Rai 1

A. Croazia-Brasile, 9 dicembre ore 16

B. Olanda-Argentina, 9 dicembre ore 20

C. Marocco-Portogallo, 10 dicembre ore 16

D. Inghilterra-Francia, 10 dicembre ore 20

SEMIFINALI: Tutte su Rai 1

1. Vincente partita A-vincente partita B, 13 dicembre ore 20

2. Vincente partita C-vincente partita D, 14 dicembre ore 20

FINALE 3-4° POSTO: Rai 1

Perdente partita 1-Perdente partita 2, 17 dicembre ore 16

FINALE: Rai 1

Vincente partita 1-Vincente partita 2, 18 dicembre ore 16