Messi, profilo bloccato su Instagram: il perché ha dell’assurdo..

La vittoria del Mondiale da parte dell’Argentina ha fatto scatenare la gioia dei tifosi della nazionale sudamericana. E non solo nelle strade di Buenos Aires ma anche sui social. Leo Messi ha dichiarato che Instagram gli aveva bloccato il profilo dopo la vittoria del Mondiale e che per un paio di giorni non è riuscito ad accedere alla sua pagina personale.

Messi: “Instagram mi ha bloccato il profilo”

Leo Messi, il giorno dopo la vittoria ha avuto il profilo Instagram bloccato per un paio di giorni a causa della miriade di messaggi ricevuti Come dichiarato a Urbana Play 104.3 FM, il suo profilo è stato disattivato per qualche giorno per questo motivo: “My Instagram was blocked for a few days because of the amount of messages I received after winning the World Cup. I had a million messages on Instagram and they blocked me“. Tramite queste parole, il campione argentino ha spiegato il disservizio e le cause, tranquillizzando tutti i suoi tifosi sparsi nel mondo. Messi, nel frattempo, è in trattativa col PSG per il rinnovo fino al 2025 e la trattativa sembra procedere abbastanza bene. PSG che, proprio in queste ore, sta chiudendo per Milan Skriniar, difensore slovacco in forza all’Inter.