Dove vedere Crystal Palace – Manchester United streaming e diretta tv Premier League

Premier League, ecco dove vedere Crystal Palace – Manchester United in streaming e in tv.

Al Selhurst Park di Londra va in scena il match Crystal Palace Manchester United, gara valida per la 36° giornata di Premier League. Le due squadre stanno attraversando un periodo di forma completamente opposto: il Crystal Palace viene da cinque sconfitte consecutive (segnando solo due reti) ma, grazie agli 11 punti di vantaggio dal Bournemouth diciottesimo, è già salvo matematicamente; lo United invece viene da undici risultati utili consecutivi in Premier League ed è riuscito nell’impresa di giocarsi il quarto posto e la qualificazione alla prossima Champions League con Leicester e Chelsea. Nonostante la gara d’andata si sia conclusa con il risultato di 2-1 in favore del Crystal Palace, il pronostico è tutto a favore del Manchester: i Red Devils non perdono in casa del Crystal Palace da quasi trent’anni (11 maggio 1991).

Il match Crystal Palace – Manchester United è in programma domani sera alle ore 21:15.

Dove vedere Crystal Palace – Manchester United in tv

La sfida tra Crystal Palace e Manchester United sarà trasmessa in diretta su Sky a partire dalle ore 21:15: i canali del match saranno Sky Sport Uno (canale 201 satellite, 482 digitale terrestre) e Sky Sport Uno HD (canale 240 satellite, 472 digitale terrestre).

Dove vedere Crystal Palace – Manchester United in streaming

Inoltre, sarà possibile seguire il match Crystal Palace Manchester United anche in streaming sul vostro smartphone, pc o tablet grazie alla piattaforma Sky Go oppure acquistando il pacchetto Sport su Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.