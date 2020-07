Oggi pomeriggio alle ore 17 al “King Power Stadium” (a porte chiuse) si disputerà Leicester-Manchester United, valevole per la 38.a ed ultima giornata della Premier League 2019-20. Match che vale una stagione per entrambe le squadre visto che si giocheranno negli ultimi novanta minuti l’accesso alla prossima edizione della Champions League. In classifica i Red Devils del tecnico norvegese Ole Gunnar Solskjær si trovano al terzo posto (grazie alla differenza reti) insieme al Chelsea con 63 punti, mentre le Foxes dell’allenatore nordirlandese Brendan Rogers sono quinti ma con un solo punto in meno. Dunque chi avrà la meglio potrà staccare sicuramente il pass per l’Europa che conta, ricordando che agli ospiti basterà anche pareggiare; discorso diverso invece per i padroni di casa che in caso di pareggio dovranno sperare in una sconfitta casalinga del Chelsea contro il Wolverhampton che comunque si sta giocando il piazzamento per l’Europa League con il Tottenham. Anche lo United se dovesse perdere comunque dovrà tifare per i Wolves, altrimenti avrà una seconda possibilità di qualificazione, a patto di vincere l’Europa League che riprenderà ad agosto.

Dove vedere Leicester-Manchester United in tv e streaming

Il match tra Leicester Manchester United sarà visibile su Sky Sport Football HD (canale 203) con collegamento a partire dalle ore 16.55, la telecronaca sarà a cura di Nicola Roggero; inoltre per i clienti Sky Q ci ci sarà la possibilità di guardare l’incontro in 4K HDR.

Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Inoltre la gara dell‘Emirates Stadium sarà trasmesso anche su Now Tv, piattaforma streaming di Sky, che consente di vedere anche le gare di Serie A attraverso l’acquisizione di un ticket. Questa opzione è disponibile anche per i non abbonati a Sky che possono registrarsi al servizio.

Leicester Manchester United, precedenti e probabili formazioni

Sono tredici i precedenti al “King Power Stadium” con il Manchester United in netto vantaggio grazie a otto vittorie, quattro pareggi e una sconfitta, vittoria dei Red Devils anche nel match d’andata giocato a Old Trafford lo scorso 14 settembre, con un rigore al minuto 8 di Rashford.

LEICESTER (3-4-3): Schmeichel; Bennett, Morgan, Evans; Justin, Ndidi, Tielemans, Thomas; Perez, Vardy, Barnes.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Williams; Pogba, Matic; Greenwood, Fernandes, Rashford; Martial.