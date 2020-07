Dove vedere Tottenham Everton: diretta tv e streaming Premier League

Scopri dove vedere Tottenham Everton in tv e in streaming.

Dopo la Germania, la Spagna e l’Italia, anche l’Inghilterra ha deciso di riprendere con il campionato di calcio. Dopo una serie di partite disputate, la trentatreesima giornata di Premier League volge al termine. A chiudere questo turno del campionato inglese sarà il match tra Tottenham ed Everton in programma per lunedì 6 luglio. La squadra vincitrice della Premier League di quest’anno è già stata annunciata, ovvero il Liverpool di Klopp. Tuttavia questa stagione ha ancora molto da dire, sia per il presente che per il futuro. In particolare, Tottenham ed Everton sono due squadre che hanno sorpreso (chi in negativo, chi in positivo) in questa stagione, e a guidarle in panchina ci sono due degli allenatori più vincenti di sempre. Stiamo parlando di Josè Mourinho e Carlo Ancellotti, entrambi indissolubilmente legati all’Italia, ma due allenatori che hanno saputo vincere in tutte le parti del mondo. Tottenham ed Everton attualmente si trovano rispettivamente in decima e undicesima posizione (il Tottenham a 45 punti, l’Everton a 44). Pensare che soltanto un anno fa gli Spurs sono arrivati ad un passo da salire sul tetto d’Europa, vedendosi sfumare il sogno di vincere la Champions League perdendo la finale contro il Liverpool, e vedere la attuale posizione in classifica della squadra adesso allenata dallo Special One fa riflettere molto. Anche sulla panchina dell’Everton si è seduto a stagione in corso Carlo Ancelotti, dopo il suo addio al Napoli, riuscendo a risollevare la situazione in classifica della squadra ma non abbastanza da raggiungere un piazzamento per l’Europa. Le speranze di qualificazione alla prossima Europa League per entrambe le squadre sono ancora appese ad un filo, e solo chi vincerà questo match avrà la possibilità di giocarsi la qualificazione nelle ultime partite della Premier League. Tottenham-Everton sarà una sfida comunque affascinante che ci dirà molto su quella che sarà la prossima stagione, nella quale i due top allenatori non potranno permettersi di fallire. Il talento non mancherà così come l’intensità e le emozioni (seppur senza pubblico) del calcio inglese.

Dove vedere Tottenham Everton: l’orario del match

Tottenham ed Everton si affronteranno lunedì 6 luglio alle ore 21:00 al Tottenham Hotspur Stadium. Il direttore di gara per questa sfida sarà Graham Scott.

Diretta tv e streaming: ecco dove vedere Tottenham Everton

La gara tra il Tottenham di Mourinho e l’Everton di Ancelotti sarà trasmessa da Sky. Il canale in cui sarà possibile assistere all’incontro in tv è Sky Sport Football (canale 203). La partita sarà disponibile per gli abbonati a Sky anche in streaming tramite l’app di Sky Go, accessibile da pc, smartphone, tablet e smart tv. Inoltre il match sarà disponibile anche su Now Tv. La telecronaca del match sarà affidata a Massimo Marianella. Per rendere più emozionante il match sarà attivo anche lo Sky Virtual Audio: selezionando la “lingua originale” dal proprio telecomando, sarà possibile assistere al match con le voci e i cori registrati dei tifosi delle due squadre.

Tottenham-Everton: le probabili formazioni del match

TOTTENHAM (4-2-3-1): Lloris; Aurier, Sanchez, Dier, Vertonghen; Lo Celso, Sissoko; Bergwijn, Alli, Son; Kane. All. Mourinho

EVERTON (4-4-2): Pickford; Coleman, Mina, Holgate, Digne; Iwobi, Gomes, Davies, Bernard; Richarlison, Calvert-Lewin. All. Ancelotti